Platz vier noch möglich: Wagenfeld und Sudweyhe im direkten Duell

– Foto: Britta Olschewski

Abschiede, Tabellenplatzierungen und eine offene Rechnung aus der Hinrunde: Auch ohne Auf- oder Abstiegsdruck verspricht das Duell zwischen Wagenfeld und Sudweyhe einen intensiven Saisonabschluss.

Die Ausgangslage ist eng: Wagenfeld geht als Tabellenfünfter mit 51 Punkten in den letzten Spieltag, Sudweyhe folgt mit 50 Zählern direkt dahinter. Gewinnen die Gäste und spielt TV Neuenkirchen gleichzeitig nicht gegen TuS Drakenburg, könnte Sudweyhe sogar noch auf Rang vier springen. Wagenfeld wiederum würde mit einem Sieg mindestens Platz fünf absichern und darf ebenfalls noch auf Rang vier hoffen.

Wenn am Samstag der letzte Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1 angepfiffen wird, steht für TuS Wagenfeld 1908und TuS Sudweyhe noch einiges auf dem Spiel. Zwar geht es weder um Auf- noch um Abstieg, doch beide Mannschaften haben die Chance, die Saison möglichst weit oben in der Tabelle abzuschließen.

„Es wird wahrscheinlich kein Sommerkick gegen Sudweyhe“, sagt Michael Hohnstedt. „Es geht zwar nicht mehr um Auf- oder Abstieg, aber noch um die Platzierungen. Deshalb wird es wahrscheinlich ein sehr knackiges Spiel.“

Heute, 16:00 Uhr TuS Wagenfeld 1908 Wagenfeld TuS Sudweyhe TuS Sudweyhe 16:00 PUSH

Auch für Sudweyhes Trainer Jan Lehmkuhl besitzt die Partie eine besondere Bedeutung. „Es ist der letzte Kick für mich in Sudweyhe und für viele Spieler, die in Fußball-Rente gehen beziehungsweise vielleicht sogar den Verein wechseln.“ Entsprechend klar sei die Zielsetzung: „Wir wollen das Spiel gewinnen, alles reinlegen und am Ende als Sieger vom Platz gehen.“

Beide Mannschaften reisen mit Erfolgserlebnissen an. Wagenfeld setzte sich zuletzt mit 4:2 gegen TuS Drakenburgdurch, während Sudweyhe bei TuS Leese 1912 einen souveränen 3:0-Auswärtssieg feierte.

Hohnstedt erwartet dabei einen Gegner mit großer individueller Qualität. „Sie haben brutale Individualisten“, sagt er. „Sie haben offensiv und mit Ballbesitz enorme Qualität und viele Lösungen, um einer Mannschaft weh zu tun.“

Zusätzliche Motivation zieht Wagenfeld aus dem Hinspiel. „Sudweyhe ist die Mannschaft, die uns in der Hinrunde nach zehn Siegen in Folge geschlagen hat. Dort ist unsere Serie gerissen. Dementsprechend wollen wir da noch etwas gutmachen.“

Für Lehmkuhl bietet sich gleichzeitig die Chance, eine eigene Prognose zu bestätigen. „Ich hatte vor der Saison mal den vierten Platz ausgerufen“, sagt er. „Dafür wurde ich von einigen Vereinen ein bisschen belächelt.“ Die Möglichkeit auf Rang vier besteht weiterhin: „Sollte Neuenkirchen gegen Drakenburg verlieren und wir Wagenfeld schlagen, dann würden wir auf Platz vier springen.“

Neben den sportlichen Aspekten sorgt auch der emotionale Rahmen für zusätzliche Brisanz. In Wagenfeld stehen Verabschiedungen an, bei Sudweyhe endet die Amtszeit von Lehmkuhl.

„Es wird kein Sommerkick, das ist schon mal klar“, sagt Hohnstedt. „Und wer mich kennt, weiß, dass meine Mannschaft bis zur 95. Minute, bis der Schiedsrichter abpfeift, alles versuchen wird, um dieses Spiel zu gewinnen.“

Die Voraussetzungen für einen spannenden Saisonabschluss könnten damit kaum besser sein. Beide Teams wollen die Spielzeit mit einem Erfolgserlebnis beenden – und möglicherweise sogar noch einen Platz in der Tabelle gutmachen.