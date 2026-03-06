"Platz vier macht Laune"

Walldorf Iosif Maroudis (l.) im Vorrundenspiel gegen Freiberg in Aktion. – Foto: Foto Pfeifer

Es ist unmöglich aktuell in Walldorf jemanden anzutreffen, der nicht strahlt. Der FC-Astoria ist mit zwei bemerkenswerten Siegen in die Rückrunde gestartet und so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Am Samstag darf die Mannschaft von jeglichem Erfolgsdruck befreit zur SGV Freiberg (Anpfiff, 14 Uhr). "Das ist aber nur die externe Sichtweise", sagt Frank Fürniß. Der Geschäftsführer Sport weiß: "Die Jungs sind richtig auch in Freiberg etwas zu holen."

Beim Spitzenreiter wird man indes gewarnt sein vor den forschen Astorstädtern. Bei jenen hat man gegen Homburg keinen Leistungsabfall erkannt und das obwohl einige Leistungsträger verletzt oder gesperrt von der Tribüne aus zusehen mussten. Jacob Collmann und Lennart Grimmer sind aber auf einem guten Weg und Arion Erbe kommt nach seiner Gelbsperre automatisch zurück.

Die Gründe für die starke Frühform liegen auf der Hand. "Ich kann keinen herausheben, weil alle, die reinkommen Leistung bringen", meint Fürniß. Es klappt schlicht nahezu alles, was Cheftrainer Andreas Schön derzeit macht. Die Einwechslungen sitzen und sorgen stets dafür, dass die Truppe besser wird. Nach fünf Rückrundenpartien stehen die Walldorfer bei exakt der gleichen Punktausbeute wie zu Saisonbeginn. Nun könnten sie ins Plus kommen, da es im Hinspiel gegen Freiberg eine 1:3-Niederlage gab.