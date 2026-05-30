Platz vier im Blick

– Foto: Volkhard Patten

Die Gastgeber können befreit aufspielen, Krähenwinkel verfolgt dagegen ein klares Ziel: Platz vier soll bis zum Saisonende verteidigt werden.

Die Ausgangslage scheint auf den ersten Blick eindeutig. Altwarmbüchen steht mit 18 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz und kann den Klassenerhalt nicht mehr erreichen. Genau darin sieht Kai Schmidt, Co-Trainer des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II, jedoch einen möglichen Faktor. „Altwarmbüchen steht als Absteiger bereits fest und kann deshalb natürlich befreit aufspielen. Sie werden sicherlich alles daran setzen, die Saison mit einem positiven Ergebnis abzuschließen.“

Für den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II geht es am vorletzten Spieltag noch um einen möglichst erfolgreichen Saisonabschluss. Die Mannschaft reist als Tabellenvierter zum bereits abgestiegenen TuS Altwarmbüchen.

Krähenwinkel möchte sich davon allerdings nicht beeindrucken lassen. Nach dem 3:1-Erfolg gegen Kleefeld rangiert die Mannschaft weiterhin auf Platz vier und will diese Position verteidigen. „Wir fahren allerdings nicht dorthin, um irgendetwas herzuschenken“, stellt Schmidt klar. „Wir möchten unsere aktuelle Tabellenposition behaupten und die Saison auf diesem Platz auch zu Ende bringen.“

Die jüngsten Ergebnisse sprechen für die Gäste. Während Krähenwinkel zuletzt gegen Kleefeld gewann, musste Altwarmbüchen wenige Tage später eine deutliche 0:5-Niederlage gegen Ramlingen/Ehlershausen hinnehmen.

Dennoch soll die Partie nicht auf die leichte Schulter genommen werden. „Deshalb werden wir das Spiel genauso angehen wie jede andere Partie auch: voll fokussiert, voll konzentriert und mit der nötigen Ernsthaftigkeit“, betont Schmidt.

Dabei kann Krähenwinkel personell aus dem Vollen schöpfen. „Personell werden wir mit voller Kapelle antreten und alles daransetzen, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.“

Die Rollen mögen klar verteilt sein. Für Krähenwinkel geht es dennoch um mehr als nur drei Punkte – nämlich darum, eine starke Saison mit der Verteidigung des vierten Tabellenplatzes abzuschließen.