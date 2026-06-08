„Platz vier hätte uns vorher keiner zugetraut“

– Foto: Lorena Pietler

„Für uns ging gestern eine sensationelle Saison zu Ende. Mit Platz vier und zum Abschluss noch einem souveränen, ungefährdeten Sieg in Davenstedt“, sagt Kai Schmidt. Der Co-Trainer sparte nach dem Schlusspfiff nicht mit Lob für seine Mannschaft: „Kompliment an die Jungs, dass sie wirklich bis zum letzten Tag durchgezogen haben.“

Mit einem ungefährdeten 4:1-Erfolg beim TuS Davenstedt hat der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II seine Saison abgeschlossen und den vierten Tabellenplatz eindrucksvoll abgesichert.

Auf dem Platz waren die Rollen über weite Strecken klar verteilt. Krähenwinkel hatte die Spielkontrolle und nutzte seine Chancen konsequent. Florian Pawlow brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung, kurz vor der Pause erhöhte Fynn Bartholomäus auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel sorgten Pawlow mit seinem zweiten Treffer (78.) und Finn Seyer (84.) endgültig für klare Verhältnisse.

„Wir hatten mehr vom Spiel und auch die besseren Chancen“, bilanziert Schmidt. „Davenstedt hat es eher mit Abschlüssen aus der zweiten Reihe versucht, aber ohne wirklich große Gefahr auszustrahlen.“ Gleichzeitig bemängelte er die Chancenverwertung seiner Mannschaft: „Wir haben dagegen leider zu oft den Torwart angeschossen, muss man so sagen.“

Erst in der Schlussphase mussten die Gäste noch einen Gegentreffer hinnehmen. Justus Scheidemann erzielte in der 89. Minute das 1:4. Ganz zufrieden war Schmidt damit nicht: „Natürlich hätten wir auch gerne zu Null gespielt, aber hinten raus haben wir einmal komplett gepennt und das Verteidigen eingestellt.“ Der Treffer sei jedoch akzeptabel gewesen: „Der Ehrentreffer geht dann wahrscheinlich auch in Ordnung.“

Mit dem Erfolg beendet Krähenwinkel die Saison mit 59 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz – ein Ergebnis, das intern offenbar kaum jemand erwartet hatte. „Platz vier hätte uns vorher, glaube ich, keiner zugetraut. Die Experten hatten da ganz andere Mannschaften auf dem Zettel“, sagt Schmidt.

Entsprechend groß war die Freude nach dem Abpfiff. „Für uns geht eine sensationelle Saison zu Ende. Wir sind mega glücklich und mega happy“, erklärt der Co-Trainer. Und weil die Saison so erfolgreich verlief, wurde anschließend auch noch gefeiert: „Deshalb haben wir es gestern Abend natürlich auch ordentlich krachen lassen und die Saison gebührend verabschiedet.“

TuS Davenstedt – TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II 1:4

TuS Davenstedt: Dawid Dyla, Jasmin Sadikovic, Tim Kloss, Fatih Yildizadoymaz, Mustafa Ghadbouni (83. Robin Ebinger), Dominik Biber, Darian Amin, Stanislaw Schkurin (71. Diego Sousa-Gonzalez), Nic Giannini (51. Heiko Sift), Tolgahan Davran (46. Justus Scheidemann), Ufuk Yildizadoymaz - Trainer: Fatih Yildizadoymaz

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II: Tim Krutz, Nick Seegers, Kai Henneke, Pedram Mirsanei, Fynn Bartholomäus, Erik Anders (46. Finn Seyer), Philipp Finkendey (75. Felix Groth), Florian Pawlow (87. Helge Heider), Luca Sander (47. Ricardo Dombrowsky), Julian Bödeker (46. Mustafa Aggümüs), Francesco Valerio Giordano - Trainer: Marcel Pawlow

Schiedsrichter: Ilkay Yerli

Tore: 0:1 Florian Pawlow (19.), 0:2 Fynn Bartholomäus (45.), 0:3 Florian Pawlow (78.), 0:4 Finn Seyer (84.), 1:4 Justus Scheidemann (89.)