Platz unter Wasser: Eine Spielabsage in der Regionalliga Nordost Kurzfristiger Ausfall von ser · Heute, 11:12 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Räppold

Die noch junge Regionalliga-Saison hat ihre erste Spielabsage.

Vor einer Woche ist die Regionalliga Nordost in die neue Saison gestartet und das mit teils aufregenden Spielen. Am gestrigen Freitag wurde der zweite Spieltag eröffnet. So schob sich der Chemnitzer FC mit einem 3:0-Heimerfolg gegen den BFC Preussen an die Tabellenspitze, dahinter feierte Erzgebirge Aue in Berlin-Neukölln den ersten Saisonsieg. Am heutigen Samstag sollten vier weitere Spiele steigen, doch eine Partie wurde nun abgesagt. Die Partie zwischen der ambitionierten VSG Altglienicke und der zweiten Mannschaft von Hertha BSC kann nicht wie geplant um 14 Uhr angestoßen werden. Grund dafür sind die Regenfälle, die Berlin und Brandenburg seit der Nacht beschäftigen. In Fürstenwalde, dem Ort, an dem Altglienicke die Heimspiele auch in dieser Saison austragen wird, ist reichlich Wasser vom Himmel gefallen und hat den frisch gelegten Rasen unbespielbar werden lassen. In einem Video in der WhatsApp-Community des Vereins ist zu sehen, wie sich Pfützen gebildet haben und das Wasser auf dem Platz bei jedem Schritt nach oben schießt.

Wann die Partie nachgeholt wird, ist noch offen. __________________________________________________________________________________________________