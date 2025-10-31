Platz unbespielbar: TSV Ebersberg muss Bezirksliga-Heimspiel kurzfristig absagen

Das Heimspiel des TSV Ebersberg musste abgesagt werden. – Foto: Marc Marasescu/FuPa

Kein Spieltag für Ebersberg und Ampfing: Die Partie musste kurzfristig aufgrund von Platzproblemen abgesagt werden. Ein Nachholtermin steht bereits fest.

Ebersbergs Trainer Michael Hieber hatte nach dem 3:5 vergangenes Wochenende gegen den TuS Holzkirchen noch auf einen schnellen Lerneffekt seiner Spieler gehofft. „Grundsätzlich wäre Ampfing schon der richtige Gegner gewesen, um zu überprüfen, wie viel wir aus dem Spiel gegen Holzkirchen mitgenommen haben. Aber darüber brauchen wir uns keine Gedanken machen, weil unser Hauptplatz aufgrund der Witterung unbespielbar ist“, so Hieber. Mit dem TSV Ampfing wäre vom Namen her der dickste Fisch der Liga mit seiner ruhmreichen Historie nach Ebersberg gekommen, der Platz im Waldsportpark macht dem Freitagabendspiel jedoch einen Strich durch die Rechnung, weshalb es abgesagt wurde. Der Nachholtermin ist für 17. März 2026 terminiert.

Warme Gedanken zum Rückrundenstart Bevor der TSV Zorneding am Sonntag (14 Uhr) im heimischen Sportpark in die Rückrunde startet, erinnert sich Cheftrainer Sascha Bergmann nur zu gerne an den Anfang zurück. „Mit unserem Auftaktsieg (3:0, Anm. d. Red.) sind wir in Rosenheim richtig gut in die Saison gestartet.“ Seit dieser schönen Spät-Juli-Erinnerung hat sich einerseits die Personalsituation bei den Sonntagsgästen vom SB DJK Rosenheim verändert. „Damals haben ihnen ein paar Spieler gefehlt, die Qualität ist jetzt höher“, weiß Bergmann.

Zornedings Yazar Taskin will den SBR auf dem Flügel durchwirbeln. – Foto: Sro