Platz unbespielbar: TSV Ebersberg muss Bezirksliga-Heimspiel kurzfristig absagen

Kein Spieltag für Ebersberg und Ampfing: Die Partie musste kurzfristig aufgrund von Platzproblemen abgesagt werden. Ein Nachholtermin steht bereits fest.
Ebersbergs Trainer Michael Hieber hatte nach dem 3:5 vergangenes Wochenende gegen den TuS Holzkirchen noch auf einen schnellen Lerneffekt seiner Spieler gehofft. „Grundsätzlich wäre Ampfing schon der richtige Gegner gewesen, um zu überprüfen, wie viel wir aus dem Spiel gegen Holzkirchen mitgenommen haben. Aber darüber brauchen wir uns keine Gedanken machen, weil unser Hauptplatz aufgrund der Witterung unbespielbar ist“, so Hieber.
Mit dem TSV Ampfing wäre vom Namen her der dickste Fisch der Liga mit seiner ruhmreichen Historie nach Ebersberg gekommen, der Platz im Waldsportpark macht dem Freitagabendspiel jedoch einen Strich durch die Rechnung, weshalb es abgesagt wurde. Der Nachholtermin ist für 17. März 2026 terminiert.
Bevor der TSV Zorneding am Sonntag (14 Uhr) im heimischen Sportpark in die Rückrunde startet, erinnert sich Cheftrainer Sascha Bergmann nur zu gerne an den Anfang zurück. „Mit unserem Auftaktsieg (3:0, Anm. d. Red.) sind wir in Rosenheim richtig gut in die Saison gestartet.“ Seit dieser schönen Spät-Juli-Erinnerung hat sich einerseits die Personalsituation bei den Sonntagsgästen vom SB DJK Rosenheim verändert. „Damals haben ihnen ein paar Spieler gefehlt, die Qualität ist jetzt höher“, weiß Bergmann.
Außerdem schätzt er mit Blick auf den Wetterbericht: „Jetzt beginnt die Jahreszeit mit den tieferen und schlechteren Plätzen. Da müssen wir schauen, dass wir viel Leidenschaft, Kampf und Spirit auf den Platz bekommen. Und das gilt vor allem gegen Rosenheim.“
Den derzeitig drei Punkte dicken Puffer vor dem Tabellen-14. wollen die Zornedinger (10.) idealerweise ausbauen. „Aber das wird ein richtig dicker Brocken“, warnt Trainer Sascha Bergmann neben der „Körperlichkeit“ auch vor dem ein oder anderen Zocker in den Rosenheimer Reihen. „Sie haben in den letzten Wochen immer gute Spiele mit knappen Resultaten gespielt, hier und da nicht unbedingt verdient verloren.“ Gegen Ligaprimus VfB Forstinning reichte es beim 0:3 in der Vorwoche jedoch nur zu einer starken Sportbund-Halbzeit.