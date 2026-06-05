Platz sechs im Visier

– Foto: Philipp Reichelt

Für den FC Sulingen geht es am letzten Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1 zwar nicht mehr um Auf- oder Abstieg, Spannung verspricht die Ausgangslage dennoch. Die Sulinger reisen am Samstag zum SV Brigitta-Elwerath Steimbke und haben dabei noch die Chance, die Saison auf Platz sechs abzuschließen.

„Die Spannung halten wir in dem Sinne hoch, dass wir mit einem Sieg hundertprozentig noch Platz sechs erreichen können“, sagte Rosenthal. „Da Wagenfeld und Sudweyhe im direkten Duell aufeinandertreffen, würden wir einen der beiden auf jeden Fall noch überholen.“

Aktuell rangiert die Mannschaft von Stefan Rosenthal mit 49 Punkten auf Platz sieben. Da der TuS Wagenfeld 1908 und der TuS Sudweyhe im direkten Duell aufeinandertreffen, könnte Sulingen mit einem eigenen Sieg noch an einem der beiden Konkurrenten vorbeiziehen.

Für den Sulinger Trainer ist das ein ausreichender Anreiz, um die Saison konzentriert zu Ende zu spielen. „Das ist das, was unsere Spannung für diesen Spieltag hochhält. Wir wollen die Saison sauber zu Ende bringen“, erklärte Rosenthal. „Deshalb fahren wir da nicht nur aus Jux und Dollerei hin, wollen das irgendwie hinter uns bringen und viel Bier trinken, sondern wir wollen schon einen vernünftigen Auftritt hinlegen, seriös spielen und das Spiel gewinnen, um Platz sechs festzumachen.“

Auch wenn die Platzierung auf den ersten Blick nebensächlich erscheinen mag, sieht Rosenthal durchaus einen Unterschied. „Klar kann man schnell sagen, dass es am Ende egal ist, ob man Sechster oder Siebter wird. Aber Platz sechs hört sich eben besser an als Platz sieben. Das ist einfach so.“

Personell kann Sulingen zum Saisonabschluss nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Personell sieht es ganz gut aus. Wir werden mit 16 oder 17 Mann im Kader unterwegs sein“, berichtete Rosenthal. Dadurch könnten auch einige Spieler noch einmal Einsatzzeiten erhalten. „Ich denke, wir können einigen Jungs noch einmal die Möglichkeit geben zu spielen, die sich das auch verdient haben.“

Nach dem jüngsten 2:0-Erfolg gegen den SV Esperke 1929 möchte Sulingen die Spielzeit mit einem weiteren positiven Ergebnis beenden. „Dann hoffe ich, dass wir dort einen runden Saisonabschluss erleben werden“, sagte Rosenthal.