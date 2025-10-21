Platz keine Ausrede! 2. ASV-Herren-Mannschaft souverän

A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren 11. Spieltag Sonntag, 19. Oktober 2025, 13 Uhr: SG Hiltpoltsteiner SV II/TSV Gräfenberg II - ASV Michelfeld II 0:5 (0:4) Die Gastgeber (seit dieser Saison in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV Gräfenberg II, zuletzt drei Niederlagen, vor dem Anstoß Neunter, letzte Saison Siebter) begannen im Vergleich zum letzten Spiel beim TSV Elbersberg II (4:0-Niederlage) mit vier Veränderungen in der Startelf inklusive Torhüterwechsel. Die ASV-Reserve-Kicker aus der Oberpfalz (bisher sieben Siege aus neun Matches) trat mit 16 Mann an und liefen mit Daniel Meier (er war beim Freitag-Spiel der „Ersten“ als 1. Mannschaft-Spieler aufgrund eines privaten Termins nicht dabei und erhielt deswegen am Sonntag Spielpraxis) für Robin Popp (zunächst auf der Ersatzbank) auf – vom aktuellen Stammpersonal für diese Saison fehlten mit Simon Brendel (krank), Nico Brendel, Julian Thumbeck und Albert Yapiciyan (alle noch verletzt) vier Mann.

Die ASV-Reserve nahm die Platzverhältnisse an, ging früh (7.) und ging durch Daniel Meier auf Vorlage von Marco Wöhrl in Front. Nur zwei Minuten später landete ein Schlenzer von Fabian Friedl von der Mittellinie aus (ein Klärungsversuch des HSV-Torhüters Lukas Heptner landete bei ihm) spektakulär an der Latte. In Minute 23 setzte Marco Wöhrl, nach guter Kombination mit Thomas Kohl, einen Torschuss ab. Michelfeld II war somit gut im Spiel und legte dann innerhalb von zehn Minuten (27. bis 37.) drei Tore durch Torjäger Marco Wöhrl und den beiden Routiniers Thomas Kohl und Silas Looshorn zu einer klaren 0:4-Halbzeitführung nach: Fabian Friedl bediente Wöhrl mit einem flachen Steckpass in die Spitze und die Nummer Neun der ASV-Reserve traf aus 14 Meter ins linke Eck (sechstes Saisontor). Acht Minuten später leitete Thomas Kohl seinen Treffer quasi selbst ein, denn Marco Wöhrl legte den Ball wieder quer auf den 39-Jährigen ab und aus 13 Meter landete die Kugel im linken Eck. Zwei Minuten später versenkte Silas Looshorn einen 25-Meter-Freistoß in die Maschen (schon der 13. ASV-Reserve-Torschütze in dieser Saison) – noch abgefälscht von einem Verteidiger der Gastgeber. Nachdem sich in den ersten rund 23 Minuten das Spielgeschehen weitestgehend im Mittelfeld ereignete, konnten sich die Gastgeber im weiteren Verlauf der der ersten Halbzeit keine notierenswerte Torchance herausarbeiten.

Michelfeld II wechselte zwischen der 46. und 70. Minute vier Mal auf gleichem Niveau und profitierte in der Schlussphase zum 0:5-Endstand (zweiter Sieg innerhalb von sechs Tagen) davon, dass nach einem Eckball Philipp Meidl den Ball unbedrängt ins eigene Tor lenkte. Hiltpoltstein II/Gräfenberg II kam ein Mal so richtig gefährlich vor das ASV-Tor mit Keeper Luca Deml (zum zweiten Mal in dieser Saison ohne Gegentor, jeweils auswärts), aber Jan Eschenweck klärte überragend per Grätsche in der 82. Minute. Fazit: Hiltpoltstein II, letzte Saison am vorletzten Spieltag mit einem 3:2-Heimsieg noch der Stolperstein der ASV-Reserve Richtung Platz 1 und 2, kommt wie in den vergangenen zwei Jahren eigentlich nur für einen Mittelfeldplatz in der A-Klasse in Frage. Michelfeld II (dieses Mal ohne Co-Trainer und ohne Betreuer angereist, Trainer Sebastian Pohl und Kapitän Xaver Eisend managten das Team) zeigte sich von den äußeren Umständen unbeeindruckt und setzten auf dem Platz mal wieder ein positives Ausrufezeichen. Man darf gespannt sein, auf welchem Tabellenplatz (letzte Saison Dritter) die ehrgeizige ASV-Reserve nach 24 Spielen landet – es sind erst zehn Matches absolviert, ein Rang zwischen 1 und 6 wird es wohl werden.