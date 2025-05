Platz fünf als finales Ziel

Für den FC Deisenhofen geht es im letzten Saisonspiel gegen den 1. FC Sonthofen nicht mehr um viel. Trotzdem will der FCD dreifach punkten.

Es geht nicht mehr um wirklich viel im letzten Bayernliga-Punktspiel am Samstag (14 Uhr) zwischen dem 1. FC Sonthofen und dem FC Deisenhofen: Die Gastgeber müssen sicher in die Abstiegsrelegation, der FCD kann seinen fünften Platz nicht mehr verbessern, allenfalls noch um einen Rang abrutschen. Das würde Trainer Andreas Pummer allerdings gerne vermeiden: „Wir wollen Fünfter bleiben.“ Ein Remis reicht, denn dann könnte der TSV Kottern im Fernduell allenfalls mit der Pummer-Truppe gleichziehen und hier spricht der direkte Vergleich mit zwei Siegen für Deisenhofen.

Der Coach beurteilt die Runde insgesamt sehr positiv. „Wir haben vor dem letzten Spieltag nur sieben Punkte Rückstand auf den Ersten. An der Saison kann man wirklich nichts aussetzen“, findet Pummer. Gerade nach der Winterpause waren die Blauhemden bis auf die aufeinanderfolgenden Niederlagen gegen die SpVgg Unterhaching II (0:1), den TSV 1860 II (0:6) und den SV Erlbach (2:4) sehr erfolgreich. Vor der kleinen Negativserie gab es drei Siege, danach drei Siege und zwei Unentschieden. In sechs der insgesamt elf Partien 2025 blieb der FCD ohne Gegentor. „Von den Ergebnissen her kann man zufrieden sein, spielerisch könnte mehr gehen, aus Sicht des Trainers“, sieht Pummer allerdings auch nicht alles durch die rosarote Brille. Für den letzten Auftritt wünscht er sich noch einmal schönen Fußball: „Ich hoffe, dass sie frei aufspielen und den Schwung der letzten Wochen mitnehmen können.“

Konstantin Dresen steht wieder im Deisenhofner Tor