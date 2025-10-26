Platz eins in der Heimtabelle: T05 mit Reaktion gegen Buchholz

Der FC Teutonia 05 Ottensen hat am 14. Spieltag der Oberliga Hamburg seine beeindruckende Heimserie fortgesetzt. Beim 3:2 (2:1) gegen den TSV Buchholz 08 zeigte die Mannschaft von Trainer Mehdi Madani eine reife Reaktion auf das 0:3 bei Paloma und festigte mit nun 27 Punkten Rang fünf der Tabelle.

„Es war ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Phasen“, analysierte Madani nach Abpfiff. „Buchholz war in den ersten 15 Minuten klar besser, sehr aggressiv und mit vielen zweiten Bällen. Nach dem Rückstand haben wir aber Ruhe bewahrt und das Spiel schrittweise an uns gerissen.“ Ab Mitte der ersten Halbzeit, so Madani, habe sein Team „klare spielerische Vorteile“ gehabt und das Spiel „verdient gedreht“. Entscheidend sei gewesen, „die Präsenz, das Timing und den Mut im Kopfballspiel“ zu finden – und über Ballzirkulation Lösungen zu schaffen. „Je länger das Spiel dauerte, desto frischer wirkten wir“, betonte der Coach, der „stolz auf die Reaktion der Mannschaft“ war.

Tatsächlich hatte Buchholz den besseren Start, ging durch Mahmoud Haidar (31.) in Führung und ließ zuvor mehrere Großchancen liegen. Doch Teutonia antwortete prompt: Delali Pascal Srougbo (36.) und Abednego Daams (45.+4) drehten die Partie noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel sorgte Arbes Tahirsylaj (71.) für das 3:1, ehe Patrick Böhmker (75.) noch einmal verkürzte.

TSV-Coach Christoph Behrens zeigte sich enttäuscht: „Wir kommen gut rein, haben vier tolle Chancen, gehen verdient in Führung – und kassieren dann durch individuelle Fehler zwei Gegentore. In der zweiten Halbzeit haben wir es versucht, waren aber nicht cool genug vorm Tor. Glückwunsch an die junge Teutonia-Mannschaft, aber für uns war mehr drin.“

Teutonia 05 bleibt damit an der heimischen Kreuzkirche eine Macht: Sechs Siege aus sieben Partien, 22:11 Tore – nur gegen den ETV setzte es eine Niederlage (1:3). Damit führt das Team die Heimtabelle an und könnte nur noch vom ETSV Hamburg verdrängt werden, falls dieser sein Nachholspiel gegen HR gewinnt.

Buchholz 08 hingegen konnte den Derbysieg gegen Süderelbe nicht vergolden. Mit 13 Punkten rangieren die Nordheider weiter im unteren Tabellendrittel (Platz 13).



FC Teutonia 05 Ottensen – TSV Buchholz 08 3:2 (2:1)

FC Teutonia 05 Ottensen: Phil Kolvenbach, Makan Akpinar, Ryusei Abe, Jesse Jeremias Keller (82. Harif Adam), Delali Pascal Srougbo, Eris Ibrahimi, Efekan Calikoglu, Mattis Vandreier (46. Arsen Kusyi), Joel Osei Szillat, Arbes Tahirsylaj (90. Malik Salim Daniel Schorsch), Abednego Daams (80. Soobin Jung) - Trainer: Mehdi Saeedi-Madani

TSV Buchholz 08: Lasse Lader, Patrick Böhmker, Jan Matthees, Jonas Fritz, Milaim Buzhala, Simon Leonardo Keisef (80. Yago Sun Nikolaus Hahne), Phil Noah Wyludda, Mahmoud Haidar, Till Strohbehn (65. Jakob Schulz), David Rene Mrozek Glischinski (65. John-Ruben Cassel), Robin Tzinevrakis (80. Rico-Leon Stahl) - Trainer: Christoph Behrens

Schiedsrichter: Max Beyer (SCVM)

Tore: 0:1 Mahmoud Haidar (31.), 1:1 Delali Pascal Srougbo (36.), 2:1 Abednego Daams (45.+4), 3:1 Arbes Tahirsylaj (71.), 3:2 Patrick Böhmker (75.)