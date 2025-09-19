Platz eins gegen zwei in Kralenriede, vierter Spieltag der Kreisliga

Der vierte Spieltag der Kreisliga Braunschweig steht vor der Tür und alle sieben Partien finden am Sonntag statt, wobei der Lehndorfer TSV II und RSV Braunschweig den Startschuss geben. Wir schauen auf die sieben Partien des Wochenendes.

Die bisherigen sechs direkten Duelle liefen nicht gut für den HSC Leu. Vier Mal gewann Lamme, zwei Mal endete die Paarung Remis und auch die aktuelle Saison verlief für Leu noch nicht nach Maß und man hat erst einen Zähler auf dem Konto. Gegen Lamme, die auch nur drei Punkte gesammelt haben, soll der erste Sieg her.

In der abgelaufenen Saison gab es zwei klare Siege für die Freien Turner. Beide Teams zählen zum erweiterten Favoritenkreis auf die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg. Doch auch beide Teams verloren bereits ein Spiel.

Schon sehr früh am Sonntag trifft das einzige Team, das noch ohne Punkt ist, auf den Aufsteiger RSV Braunschweig. Platz 14 gegen Platz zwölf; Null Punkt gegen drei Punkte und beide Teams wollen wohl weitere Punkte sammeln, um die Abstiegszone zu verlassen.

RW Braunschweig und der SV Stöckheim sind sich bisher unbekannt. Tabellarisch heißt es Platz sechs gegen Platz drei. Stöckheim gewann zuletzt überraschend deutlich gegen Lamme und das Spiel der Rot-Weißen bei Melverode-Heidberg wurde abgesagt, sodass der Bezirksliga-Absteiger bisher nur zwei Spiele bestritt, diese aber je gewann.

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr SV Kralenriede Kralenriede TV Mascherode 1919 Mascherode 14:00 PUSH

Tabellarisch das Topspiel des Spieltags, wobei man nach drei Spieltagen noch nicht viel aussagen kann. Dennoch zählen beide Teams auch zu den Top-Kandidaten auf die Meisterschaft. In der abgelaufenen Saison gewann je ein Team ein direktes Duell, wobei insgesamt 14 Tore fielen. Zuschauer dürfen sich also auf Tore freuen.

So., 21.09.2025, 12:00 Uhr VfR Weddel VfR Weddel FC Wenden FC Wenden II 12:00 PUSH

Weddel startete mit zwei siegen aus zwei Spielen in die Saison und geht auch gegen den FC Wenden II als Favorit ins direkte Duell. Zwar kam der Aufsteiger auch schon in der Liga an und sammelte drei Punkte, doch Weddel zeigte sich in guter Form. Das letzte und einzige Aufeinandertreffen fand 24/25 im Pokal statt. Damals gewann Weddel knapp mit 2:1.

So., 21.09.2025, 12:15 Uhr TSC Vahdet Braunschweig TSC Vahdet B II SV Olympia Braunschweig SV Olympia 12:15 PUSH