Nach sieben Spieltagen spitzt sich die Lage in der Bezirksliga Weser-Ems weiter zu. An der Spitze marschiert der SV Großefehn mit makelloser Bilanz vorneweg, doch Verfolger TuS Pewsum sitzt mit nur zwei Punkten Rückstand im Nacken – das direkte Duell beider Topteams verspricht ein echter Höhepunkt zu werden. Dahinter wollen Concordia Ihrhove und der FC Norden weiter Boden gutmachen, während im Tabellenkeller Mannschaften wie Wiesmoor, Hinte und Bunde dringend Punkte benötigen, um nicht früh den Anschluss zu verlieren. Spannung herrscht also nicht nur im Titelrennen, sondern auch im Abstiegskampf, wo direkte Duelle bereits jetzt richtungsweisenden Charakter haben.

Wiesmoor steckt mit nur drei Punkten und 23 Gegentoren tief im Tabellenkeller. Zwar konnte man zum Auftakt noch einen Überraschungssieg in Leer feiern, doch danach setzte es Niederlagen am laufenden Band. Süderneuland hat als Aufsteiger bisher sechs Punkte gesammelt und zeigte zuletzt trotz der 1:2-Niederlage gegen Westrhauderfehn ordentliche Leistungen. Ein Schlüsselspiel für beide, um den Abstiegskampf nicht aus den Augen zu verlieren.

Für Middels war der 4:0-Sieg gegen Wiesmoor ein echter Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Mit fünf Punkten hat man zumindest den Anschluss ans Mittelfeld hergestellt. Borssum dagegen steckt nach drei Niederlagen in Serie etwas fest und fiel auf Rang neun zurück. Ein richtungsweisendes Duell, in dem beide dringend Zähler brauchen.

Wallinghausen sorgt weiter für Furore und rangiert mit zwölf Punkten in Schlagdistanz zur Spitze. Zuletzt gab es ein spektakuläres 4:3 in Hage – die Offensive überzeugt, die Defensive bleibt aber anfällig. Larrelt/FA Wybelsum musste dagegen nach starkem Start zwei Niederlagen hinnehmen und will wieder in die Spur finden. Ein offenes Spiel zweier Teams, die beide auf das obere Drittel schielen.

TuRa ist nach drei Siegen und zwei Remis aus sieben Spielen gut in die Saison gestartet und rangiert im gesicherten Mittelfeld. Besonders die defensive Stabilität macht den Unterschied. Hage dagegen bleibt die Wundertüte der Liga: sieben Spiele, nur zwei Siege, aber mit 17 Treffern eine der torhungrigeren Offensiven. Hier ist alles möglich – ein enges Duell auf Augenhöhe.

Morgen, 20:00 Uhr FC Norden FC Norden TV Bunde TV Bunde

Der FC Norden hat sich nach schwachem Start stabilisiert und zuletzt mit einem 4:1-Sieg in Larrelt überzeugt. Mit dreizehn Punkten stehen die Nordener im oberen Mittelfeld, während TV Bunde mit nur vier Zählern weiter tief im Abstiegskampf steckt. Bunde konnte bislang nur einen Sieg einfahren und musste am letzten Spieltag ein bitteres 0:1 gegen Germania Leer hinnehmen. Alles spricht für einen Favoritensieg der Gastgeber, doch die Gäste stehen unter Zugzwang.

Landesliga-Absteiger Germania Leer hat zwar nur sechs Punkte, aber zuletzt mit einem knappen 1:0 in Bunde wieder Hoffnung geschöpft. Die Defensive bleibt jedoch ein Sorgenkind, bereits dreizehn Gegentore sprechen Bände. Concordia Ihrhove dagegen marschiert mit fünf Siegen und 16 Punkten Richtung Spitzengruppe und fertigte zuletzt Hinte mit 5:0 ab. Der Tabellendritte geht als klarer Favorit in dieses Ostfriesland-Duell.

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr TuS Eintracht Hinte TuS Hinte SpVg Aurich SpVg Aurich

Hinte feierte am 6. Spieltag mit dem 9:0 gegen Bunde zwar einen Kantersieg, doch das war bislang die einzige positive Ausnahme. Am letzten Spieltag setzte es eine deutliche 0:5-Klatsche in Ihrhove, sodass man mit nur drei Punkten Vorletzter bleibt. Aurich steckt ebenfalls unten drin, hat erst sieben Zähler und verlor jüngst knapp mit 2:3 gegen Großefehn. Für beide Teams geht es darum, endlich Konstanz zu finden und den Absturz zu stoppen.

Morgen, 20:00 Uhr SV Großefehn Großefehn TuS Pewsum Pewsum