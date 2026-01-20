„Platz 9 ist kein Zufall“ – Luckenwalde zieht positives Zwischenfazit

Der FSV 63 Luckenwalde steht in der Regionalliga Nordost auf Rang neun – und damit über den eigenen Erwartungen. Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel blickt im FuPa-Interview auf eine intensive, stabile Hinrunde zurück, spricht über Lernprozesse gegen die Topteams, gute Rahmenbedingungen in der Wintervorbereitung und eine klare Zielsetzung für die Rückrunde: Frühzeitig den Klassenerhalt sichern sowie bestätigen, dass die bisherige Platzierung kein Zufall ist.

Hendrik Brösel: Wir haben eine tolle Hinrunde gespielt. Dem einen oder anderen nicht gewonnenen Punkt trauert man nach, in anderen Momenten war das Spielglück auch auf unserer Seite. Platz 9 nach 19 Spielen ist für unseren Verein ein richtig guter Zwischenstand.

FuPa: Wie fällt Ihr Fazit zur ersten Saisonhälfte aus – ist die aktuelle Ausbeute und Platzierung für den FSV 63 Luckenwalde eher im Soll oder haben Sie sich mehr erhofft?

Hendrik Brösel: Wir waren in vielen Spielen in Sachen Intensität am Anschlag, sind in allen Statistiken dazu in der Ligaspitze. Wir hatten darüber hinaus sehr wenige Ausfälle und Verletzungen. Das ist ein Verdienst der Jungs sowie des Trainerteams und keineswegs ein Zufall. Ich sehe täglich, wie alle an den Ketten ziehen, damit der gesamte Kader im Saft steht. Gegen die Topteams hatten wir allerdings stets klar das Nachsehen, das wollen wir definitiv ändern.

FuPa: Was waren aus Ihrer Sicht die größten Stärken der Hinrunde und in welchen Bereichen hat Luckenwalde noch zu oft Punkte liegen lassen?

FuPa: Welche Spiele oder Phasen der ersten Saisonhälfte waren für die Entwicklung der Mannschaft besonders prägend – positiv wie negativ?

Hendrik Brösel: Wir hatten nach einer Siegesserie die Topteams der Liga vor der Brust und haben dort schnell zu spüren bekommen, dass uns noch einiges fehlt, um gegen diese Teams zu bestehen. Da sortieren sich die Köpfe dann auf jeden Fall. Wir haben, denke ich, viel daraus gelernt.

FuPa: In einer Liga mit klarer Spitze und engem Mittelfeld: Wie bewerten Sie die Konstanz Ihres Teams über die bisherigen 18 Spiele?

Hendrik Brösel: Die Konstanz der Mannschaft kann sich aus der Konstanz der individuellen Leistung der Spieler ableiten. Mit einem jungen Kader ist das meist noch nicht auf Strecke gegeben. Jedes Spiel hilft aber dabei, genau das zu ändern. Wir sind ein Regionalliga-Standort, an dem Jungs in Spielzeit lernen können. Das kann ich nicht bei vielen Teams der Liga erkennen.

FuPa: Wenn Sie die Hinrunde auf eine zentrale Erkenntnis herunterbrechen müssten: Welche wäre das für Ihren weiteren Kurs?

Hendrik Brösel: Wir sind als Verein und als Mannschaft in der Lage, unsere eigenen Grenzen zu verschieben.

FuPa: Wie bewerten Sie den bisherigen Verlauf der Wintervorbereitung – sind Intensität, Inhalte und Testspiele so gelaufen, wie Sie es sich vorgestellt haben?

Hendrik Brösel: Der ungewohnt starke Schneefall trifft alle Teams. Durch Unterstützung im Verein konnten wir Hallenzeiten von Nachwuchsteams nutzen sowie hier und da bei Partnern in der Stadt trainieren. Ebenso haben alle mit angepackt, um den Kunstrasen zu räumen. In der Vorbereitung zählt da jede Einheit. Ein wichtiger Schlüssel in der Entwicklung der Spieler und der Vorbereitung auf die Rückrunde ist das Trainingslager in der Türkei. In diesen acht Tagen haben wir beste Bedingungen auf und neben dem Platz.

FuPa: Welche Zielsetzung geben Sie der Mannschaft für die Rückrunde mit, um frühzeitig Sicherheit zu bekommen?

Hendrik Brösel: Wir möchten uns selbst beweisen, dass Platz 9 nach 19 Spielen kein Zufall war. Der Klassenerhalt, stets frühestmöglich, ist das wichtige tabellarische Ziel.

FuPa: Sind in der Winterpause Veränderungen im Kader geplant – gibt es Überlegungen zu Zugängen oder Abgängen, und welche Profile wären für Sie wichtig?

Hendrik Brösel: Wir richten den Blick in dieser Transferperiode mit Ruhe auf die zukünftige Kaderstruktur. In der Kurzfristigkeit haben wir keine Handlungsnot, anders als im vergangenen Wintern. Wir werden einen Spieler verpflichten.

FuPa: Welche taktischen oder personellen Stellschrauben wollen Sie in der zweiten Saisonhälfte am ehesten drehen, um noch mehr Stabilität und Punkte zu holen?

Hendrik Brösel: Nach einer ausführlichen Hinrundenauswertung des Trainerteams gibt es klar definitierte Themen, in denen wir vorankommen möchten. Eine Voraussetzung wird es sein, nicht einen Meter weniger zu laufen. Die Intensität in den Spielen und eine unerlässliche Voraussetzung für fußballspezifische Inhalte.

FuPa: Was muss der FSV in den ersten Wochen nach der Winterpause liefern, damit die Rückrunde in die richtige Richtung läuft – und woran messen Sie Fortschritt konkret?

Hendrik Brösel: Erfolg bringt Selbstvertrauen und gute Stimmung. Ein gewonnenes Spiel ist durch nichts zu ersetzen. Egal in welcher Liga und auf welchem Niveau. Wir messen den Fortschritt an den von uns definierten Themen für die Rückrunde. Stärken stärken und Schwächen schwächen.