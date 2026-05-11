Platz 8 zum Abschluss für die Roosters.

– Foto: Bernhard Schramma

Zum letzten Spiel der Saison empfing der FC Thalmassing II den FC Tegernheim II am Sauberg. Tabellenmäßig ging es für beide Mannschaften um nichts mehr, dennoch wollte sich der FCT mit einer guten Leistung aus der Saison verabschieden. Das Hinspiel dürfte dabei noch in einigen Köpfen gewesen sein: In Tegernheim setzte es damals eine deutliche 1:6-Niederlage. Entsprechend motiviert ging Thalmassing in die Partie, um sich diesmal deutlich besser zu präsentieren. Personell konnte man wieder auf Abwehrchef Florian Froschhammer und Flo Eisenhut zurückgreifen. Josef Nesslauer fehlte dagegen verletzungsbedingt, Wiedemann war bereits im Urlaub.

Die erste gefährliche Aktion der Partie gehörte den Gästen aus Tegernheim. Bucicov kam früh zum Abschluss, scheiterte jedoch am Thalmassinger Keeper Zeitler. In der Anfangsphase machte Tegernheim insgesamt das Spiel und hatte mehr Ballbesitz, während Thalmassing vor allem auf Umschaltsituationen lauerte. Große Torchancen blieben auf beiden Seiten zunächst jedoch Mangelware. In der 17. Minute kam Thalmassing erstmals gefährlich vor das gegnerische Tor. Thomas Faltermeier zog aus guter Position ab, sein Schuss wurde jedoch im letzten Moment geblockt. Mit zunehmender Spieldauer fand Thalmassing immer besser in die Partie und konnte das Spiel nun ausgeglichener gestalten. Trotzdem blieb es weiterhin ein umkämpftes Spiel mit wenigen klaren Möglichkeiten. Kurz vor der Pause dann die beste Aktion der ersten Halbzeit: Andre Nölgen setzte sich stark gegen gleich vier Gegenspieler durch und tauchte frei vor dem Tor auf, scheiterte jedoch am Tegernheimer Schlussmann. So ging es torlos in die Halbzeitpause. Direkt nach Wiederanpfiff schlug Thalmassing dann zu. In der 46. Minute spielte Faltermeier einen langen Ball auf Eisenhut, der quer auf Benson legte. Dessen erster Abschluss wurde zwar noch vom Torwart pariert, doch Noel stand goldrichtig und staubte zur 1:0-Führung ab. Nur wenige Minuten später hatte Thalmassing die nächste gute Möglichkeit. Nach einer Flanke von Eisenhut kam Martinez zum Abschluss, konnte den Ball jedoch nicht entscheidend verwerten. In der 57. Minute vergab Benson die große Chance auf das 2:0. Sein Abschluss wurde vom Tegernheimer Keeper stark pariert. Tegernheim erhöhte nun zunehmend den Druck und kam in der 64. Minute durch einen Freistoß zu einer guten Gelegenheit, doch Zeitler war sicher zur Stelle. Auch zehn Minuten später musste der Thalmassinger Schlussmann erneut bei einem direkten Freistoß eingreifen, ebenso beim anschließenden Eckball, der mit einem Schuss auf den langen Pfosten endete, war er zur Stelle. In der Schlussphase war Tegernheim klar spielbestimmend und drängte auf den Ausgleich. In der 78. Minute zog Haider aus der Distanz ab, Zeitler konnte den Ball nur nach vorne abwehren. Der Nachschuss landete zwar an der Latte, die Situation wurde jedoch wegen Abseits zurückgepfiffen. Thalmassing verteidigte die Führung in den letzten Minuten konzentriert und brachte den knappen Vorsprung schließlich über die Zeit. Mit dem Abpfiff stand ein umkämpfter 1:0-Heimsieg im letzten Saisonspiel fest.