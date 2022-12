Platz 2 und ab zur Vorbereitung für die Rückrunde 👍🏻

Frank Salvatore war es, der in der 18. Minute das Spielgerät im Tor von SV HNK Slaven Stuttgart unterbrachte. Für das 2:0 des TSV Jahn Büsnau zeichnete Cedric Hornung verantwortlich (36.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Sebastian Tim Lenhardt brachte den TSV Jahn Büsnau in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (67.). Letztlich fuhr der TSV Jahn Büsnau einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Die gute Bilanz von SV HNK Slaven Stuttgart hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte die Elf von Trainer Igor Kantar bisher zehn Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Die Gastgeber bauen die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Bei TSV Jahn Büsnau präsentierte sich die Abwehr angesichts 40 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (50). Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich das Team von Coach Dominik Lenhardt; Marc Molinus beim Sieg gegen SV HNK Slaven Stuttgart verlassen, und auch tabellarisch sieht es für den TSV Jahn Büsnau weiter verheißungsvoll aus. Der TSV Jahn Büsnau knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der Gast neun Siege, ein Unentschieden und kassierte nur fünf Niederlagen.

SV HNK Slaven Stuttgart verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 26.02.2023 bei TSV Jahn Büsnau wieder gefordert. Der TSV Jahn Büsnau trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf SV HNK Slaven Stuttgart.