Platz 2 erobert

Nur einen Zähler trennten den 1. FC Heiningen II und den TSG Zell u. A. l am 25. Spieltag der Kreisliga B7. Mit einem Sieg über den 1. FCH II winkte für die Zeller Mannschaft Platz 2. Schon in den ersten Szenen der Partie war Feuer drin und die zahlreich anwesenden Supporter beider Fanlager merkten, dass beide Mannschaften nicht bereit waren Geschenke zu verteilen. Dem offenen Schlagabtausch der Anfangsphase setzte der TSG in Minute 21 ein Ende. Ein scharfer, flach getretener Freistoß aus dem Halbfeld von Yannik Persch fand mit Nico Dose am langen Pfosten einen schwarz-gelben Abnehmer. Dieser Dosenöffner zum 1:0 sorgte für mehr Kontrolle und Sicherheit in den Zeller Reihen. Einzelne Durchstöße und Standardsituationen der Heininger vereitelte der Zeller Keeper Dominik Hermle mit exzellenter Strafraum- und Linienbeherrschung. Zehn Minuten nach dem Führungstreffer durften die Zeller Anhänger und die Mannschaft erneut jubeln. Das 1:0 diente dabei als Blaupause. Erneut ein strammer, flach angesetzter Freistoß von Persch. Den Ball drückte dieses Mal Chris Leihbacher am langen Eck über die Linie. Beim Spielstand von 2:0 für den TSG ertönte der Halbzeitpfiff.

Beide Teams kamen weiterhin mit viel Biss und Willen aus den Kabinen. Zell war fortan häufiger im Verteidigungsmodus. Dennoch aber oftmals präsent im Heininger Strafraum. Im Verlauf der zweiten Halbzeit gelang es leider nicht mit einem weiteren Treffer vorzeitig den Deckel drauf zu machen. So war es bis zum Abpfiff ein Nervenspiel, welches die Zeller Jungs an diesem Sonntag durch Besonnenheit und Zusammenhalt verdient zu ihren Gunsten entscheiden konnte.