Platz 2 beim Allgäuer Brauhaus-Cup 

Am Samstagnachmittag nahm unser FC 08 Homburg am Allgäuer Brauhaus-Cup in Kempten teil. Nach einem 2:0-Sieg gegen den FC Augsburg II musste man sich im Finale dem FC Memmingen nach Elfmeterschießen geschlagen geben. Überschattet wurde das Turnier von einer schweren Verletzung von Hilal El-Helwe.

Halbfinale gegen Augsburg II Im Halbfinale traf unser FCH auf die U23 des FC Augsburg. Die erste gefährliche Möglichkeit des Spiels gehörte den Homburgern, nachdem Minos Gouras den Ball nach 10 Minuten an die Latte knallte. Kurz darauf kamen auch die Augsburger zu ihrer ersten guten Chance. Aus spitzem Winkel ging die Kugel am Pfosten vorbei. Nach einer knappen Viertelstunde dann der Schockmoment: Hilal El-Helwe blieb verletzt am Boden liegen. Sofort signalisierten die Spieler, dass schnellstmöglich Santitäter nötig sind, denn der Fuß des Stürmers war aus dem Gelenk gesprungen. Mit Krankenwagen und Notwarzt wurde er nach langer Behandlungspause ins Krankenhaus gebracht. Die erste Diagnose: Sprunggelenksfraktur mit Beteiligung der Bänder. El-Helwe wird noch heute in Kempten operiert. Gute Besserung, Hilal! Wir sind alle in Gedanken bei dir!

Am sechsten Tag im Trainingslager im Kleinwalsertal nahm unser FCH im 4. Jahr im Folge am Allgäuer Brauhaus-Cup in Kempten teil. Nicht auf dem Platz stehen konnten neben den noch angeschlagenen Michael Gelt und Justin Petermann sowie dem nach seiner Knieverletzung bereits abgereisten Grischa Walzer auch Armend Qenaj (Oberschenkelprobleme) und Silas Rau (Sprunggelenksverletzung). Positive Nachrichten gibt es immerhin von Walzer. Die MRT-Untersuchung hat ergeben, dass kein Band im Knie gerissen ist. Somit kann hier glücklicherweise Entwarnung gegeben werden.

Nach knapp 30-minütiger Behandlungspause wurde die ursprünglich mit 35 Minuten angesetzte 1. Halbzeit abgebrochen. Es ging direkt mit der zweiten Halbzeit weiter. Beide Mannschaften einigten sich auf eine Spielzeit von 1×45 Minuten. Die Homburger machten trotz des Schocks Druck und kamen durch Oliver Kovcic und Markus Mendler zu guten Möglichkeiten. Auch Amar Suljić, der für El-Helwe in die Partie kam, hatte nach einem Eckball die Chance zur Führung. Weitere Chancen mit einem Lattentreffer von Mendler und guten Versuchen von Mart Ristl und Nils Röseler wollten ebenfalls nicht im Tor landen. Nach 25 gespielten Minuten der 2. Halbzeit ging unser FCH dann aber schließlich durch Oliver Kovacic in Führung. In der 38. Minute legte Markus Mendler den Treffer zum 2:0-Endstand der Homburger gegen die U23 des FC Augsburg nach.

Finale gegen Memmingen

Im Finale traf unser FCH bei einer Spielzeit von 1×45 Minuten auf den FC Memmingen. Beide Mannschaften kamen zunächst bis auf eine erste Annäherung durch Nico Jörg zu keinen gefährlichen Möglichkeiten. In der 20. Minute wurde es nach einem direkten Freistoß von Frederic Baum nahe der Strafraumgrenze gefährlich, doch der Memminger Keeper parierte. Mit der Zeit wurden auch die Memminger offensiv aktiver. So musste Elias Cervenka nach 26 Minuten einen Versuch parieren. Kurz nach einer Trinkpause bei heißen Temperaturen gerieten die Grün-Weißen nach 32 Minuten in Rückstand. Kurz darauf hatten die Memminger sogar die Chance zum 2:0, doch der Ball landete nur am Außennetz. Die Homburger warfen nochmal alles nach vorne und kamen so kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Minos Gouras noch zum 1:1-Ausgleich. Somit ging es ins Elfmeterschießen. Nach zwei vergebenen Elfmetern musste sich unser FCH dem FC Memmingen am Ende mit 3:5 n.E. geschlagen geben und belegt damit Platz 2 beim Allgäuer Brauhaus-Cup.

„Es fällt schwer nach dieser schweren Verletzung, die alles überschattet hat, heute ein sportliches Fazit zu ziehen. Dennoch Hut ab an die Jungs, dass sie nach dem Schock im ersten Spiel so geackert haben, dass das Spiel noch gewonnen wurde“, so Cheftrainer Roland Seitz.

Am Sonntag tritt unser FCH nach knapp einer Woche Trainingslager im Kleinwalsertal die Heimreise nach Homburg an.

Am Samstag, 12.07. trifft das FCH-Team im heimischen Waldstadion in einem weiteren Testspiel auf den luxemburgischen erstligisten Victoria Rosport.