Platz 12 bei der DM, SG Thüringen Weida/Uborn überzeugen!

Die Ü32 deR SG FC Thüringen Weida/Stahl Unterwellenborn hat sich beim bundesweiten Vergleich der Alten Herren tapfer geschlagen und das Bundesland Thüringen würdig vertreten. Nach dem Gewinn der Landesmeisterschaft zeigte das Team über weite Strecken eine starke Turnierleistung, musste sich aber im Achtelfinale denkbar knapp im Elfmeterschießen gegen den späteren Finalisten VfL Salder geschlagen geben. Das sportliche Ziel, möglichst weit zu kommen, wurde mit Leidenschaft verfolgt. Manchmal sogar auf allen Vieren. Einige Spieler bewegten sich am Ende des Turniers nur noch im Kriechgang oder blieben einfach im Bus sitzen, wenn der Motor mal Pause machte. Die Belastungssteuerung glich eher einem Glücksspiel mit der Bandscheibe und der Mannschaftsarzt wurde zwischenzeitlich nur noch „Der Wichtigste Mann im Team“ genannt. Für internationales Aufsehen sorgte ein kurzer Bericht im dänischen Fischermagazin _Fisk & Fodbold_, das die Weidaer Elf für ihre „robuste Kiemenverteidigung“ lobte und süffisant anmerkte, dass man beim Spiel gegen Neuhof „mehr auf den nächsten Biss als auf das nächste Tor gewartet“ habe. Auf Rückfragen zur Rückennummer 69 gab Pierre Schultheiß an „mit dieser Zahl den Spaß am Spiel verkörpern“ zu wollen. Eine Aussage, die für Nicken, Stirnrunzeln und schallendes Gelächter zugleich sorgte. Manch Gegenspieler wurde jedenfalls schon beim Lesen der Nummer rot. Die ursprünglich geplante Meisterfeier wurde nach dem Ausscheiden abgesagt, der Rathausbalkon bleibt vorerst leer. Doch das ist kein Beinbruch, denn die Getränke, die schon bereitstanden, wird Jörg Recke am Freitag beim Spiel gegen Dynamo Dresden ganz sicher unter die Leute bringen. Man munkelt, es wurde extra nachgekühlt. Unterm Strich bleibt ein starkes Turnier mit jeder Menge Charakter, einer Mannschaft, die sich nie hängen ließ (außer die Muskeln nach Spiel drei) und der Gewissheit, dass Weida/Uborn selbst im hohen Fußballalter noch Schlagzeilen macht - sogar in Dänemark. Das war’s von uns ✌🏽

Herzlichen Glückwunsch auch von uns!