Platz 1 in der Fremde zurückgeholt

Zum 6. Rundenspiel traten wir beim TSV in Rinklingen an. Mit dem Rückenwind aus dem

deutlichen Sieg der letzten Woche wollte man auch diese Woche wieder – wie schon in den letzten Jahren – die drei Punkte aus der Fremde mitnehmen.

So trat man von Anfang an extrem dominant auf und ließ dem Gegner kaum Luft zum Atmen, kam aber erst in der 23’ Minute zum ersten Torerfolg durch Patrik Wichmann, der sich heute Großes vorgenommen hatte. Nach einem Eckball in der 25’ Minute bekam der Gegner den Ball nicht aus dem eigenen, weshalb Lukas Obermoser aus dem Rückraum einlaufen konnte und den Ball mit einem harten Kopfball, der noch unglücklich abgefälscht wurde, unhaltbar im Tor versenkte. Doch das Team blieb auch in der Folge hungrig und schlug in der 31’ Minute durch Justin Jenkel nach Vorlage von Patrik Wichmann zu. Direkt vor dem Pfiff zum Pausentee reihte sich dann noch Tyler Wieczorek in die Liste der Torschützen ein, wiederum nach Vorlage des überragenden Patrik Wichmann.