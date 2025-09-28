Platz 1 in der Fremde zurückgeholt

Zum 6. Rundenspiel traten wir beim TSV in Rinklingen an. Mit dem Rückenwind aus dem
deutlichen Sieg der letzten Woche wollte man auch diese Woche wieder – wie schon in den letzten Jahren – die drei Punkte aus der Fremde mitnehmen.
So trat man von Anfang an extrem dominant auf und ließ dem Gegner kaum Luft zum Atmen, kam aber erst in der 23’ Minute zum ersten Torerfolg durch Patrik Wichmann, der sich heute Großes vorgenommen hatte. Nach einem Eckball in der 25’ Minute bekam der Gegner den Ball nicht aus dem eigenen, weshalb Lukas Obermoser aus dem Rückraum einlaufen konnte und den Ball mit einem harten Kopfball, der noch unglücklich abgefälscht wurde, unhaltbar im Tor versenkte. Doch das Team blieb auch in der Folge hungrig und schlug in der 31’ Minute durch Justin Jenkel nach Vorlage von Patrik Wichmann zu. Direkt vor dem Pfiff zum Pausentee reihte sich dann noch Tyler Wieczorek in die Liste der Torschützen ein, wiederum nach Vorlage des überragenden Patrik Wichmann.
Auch nach der Pause wollte das Team gleich wieder loslegen und erhöhte durch Patrik Wichmann in der 47’ Minute auf 0:5. Justin Jenkel konnte in der 54’ Minute – Vorlage kam natürlich von Patrik Wichmann – erhöhen, was auch den letzten Widerstand der Gegner erlahmen ließ. Aber auch wir ließen es dann in der Folge etwas ruhiger angehen und wechselten einige der Leistungsträger aus, konnten dann aber in der 71. Minute den Deckel drauf machen, als Patrik Wichmann mit seinem 3. Treffer auf 0:7 stellte. Bei einer Bilanz von 3 Treffern und 3 Assists stellt sich dann auch die Frage nach dem „Man of the match“ eigentlich nicht mehr.
Mit einem Verhältnis von 14:0 Toren gehen wir jetzt in das wohlverdiente spielfreie Wochenende, und hoffen, zum nächsten Rundenspiel am 12.10. gegen den TSV Langenbrücken II den ein oder anderen Zuschauer begrüßen zu dürfen.