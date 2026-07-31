„Platz 1 bis 5“ ist das Ziel des SV Siedenbollentin

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Der FuPa-Teamcheck führt zum SV Siedenbollentin in der NOFV-Oberliga Nord. Trainer Christoph Haker spricht über eine nicht reibungslose Vorbereitung, die Neuzugänge, die Ziele für die kommende Spielzeit und den schwierigen Auftakt gegen Eintracht Mahlsdorf.

Die Vorbereitung verlief beim SV Siedenbollentin nicht ohne Schwierigkeiten. Personelle Ausfälle sorgten immer wieder dafür, dass der Coach nur selten auf den kompletten Kader zurückgreifen konnte. Dennoch richtet sich der Blick bereits klar auf die Aufgaben, die bis zum Saisonstart noch zu erledigen sind.

„Die Vorbereitung verläuft aufgrund von einigen Verletzungen etwas holprig, sodass wir selten den gesamten Kader zur Verfügung haben. Insbesondere müssen wir weiter an der Defensive arbeiten, da die Testspiele gezeigt haben, dass wir aktuell zu viele Gegentore bekommen“, sagt Christoph Haker gegenüber FuPa.

Personell hat sich beim SV Siedenbollentin einiges getan. Mit Mika Schneider vom VFC Plauen, Adam Laszczynski vom FC Energie Cottbus, Jannes Kelm und Mike Eglseder vom Greifswalder FC, Nils Röth von der TSG Neustrelitz sowie Justus Guth auch von der TSG verstärken gleich sechs Spieler den Kader.

Von den Neuzugängen zeigt sich Haker überzeugt: „Alle Neuzugänge machen einen sehr guten Eindruck und verschaffen der Mannschaft mehr Qualität. Zusätzlich erhöht sich der Konkurrenzkampf auf allen Positionen.“

Keine weiteren Veränderungen geplant

In der laufenden Transferphase setzt der Verein auf Kontinuität. Weitere personelle Veränderungen sind derzeit nicht vorgesehen.

„Aktuell sind keine weiteren Transfers geplant“, erklärt Coach Haker.

Auch auf der Abgangsseite erwartet der Trainer auch keine Veränderungen mehr.

Qualität und Zusammenhalt als große Stärke

Mit Blick auf die eigene Mannschaft sieht der Cheftrainer mehrere Faktoren, die sein Team auszeichnen. Neben der individuellen Klasse hebt er insbesondere den Teamgeist und die Intensität hervor.

„Wir haben in der Mannschaft eine sehr hohe individuelle Qualität in allen Mannschaftsteilen gepaart mit großem Zusammenhalt und einer hohen Intensität. Das macht uns schwer ausrechenbar", betont er.

Klare Zielsetzung für die neue Saison

Nach der vergangenen Spielzeit möchte sich der SV Siedenbollentin weiterentwickeln. Das Saisonziel dabei klar formuliert.

„Wir wollen uns verbessern gegenüber dem letzten Jahr. Dementsprechend ist die Zielsetzung Platz 1 bis 5.“

Favoritenrolle sieht Haker bei der Konkurrenz

Im Kampf um die Meisterschaft nennt der Trainer zwei Mannschaften, die er besonders stark einschätzt: Hertha Zehlendorf und Eintracht Mahlsdorf.

Schwieriger Auftakt mit dem Wunsch nach drei Punkten

Zum Saisonstart wartet mit Eintracht Mahlsdorf direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. Trotzdem geht Christoph Haker mit einer klaren Erwartung in das erste Pflichtspiel.

„Wir wollen einen positiven Saisonstart und mit 3 Punkten in die neue Spielzeit gehen. Gegen Eintracht Mahlsdorf erwartet uns allerdings ein schwerer Gegner.“