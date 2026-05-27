Plattling wird umgruppiert - droht Straubing die Bezirksliga Ost? Die Einteilung der beiden Bezirksligen ist weitestgehend klar - allerdings kann sich noch eine spezielle Konstellation ergeben von Thomas Seidl · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg Plattling darf künftig wieder in der Bezirksliga Ost ran – Foto: Harry Rindler

Die Relegation auf Bezirksebene wird am Freitagabend mit dem Duell zwischen dem SV Hutthurm und dem TV Geisenhausen, das am Freitag um 19 Uhr in Roßbach angepfiffen wird, abgeschlossen. Am Samstagabend - dann entscheidet sich, ob der FC Ergolding den Aufstieg in die Landesliga schafft - steht dann fest, welche 32 Vereine in der Saison 2026/2027 in den Bezirksligen an den Start gehen.

Stets interessant ist die Einteilung der beiden Staffeln. Im letzten Sommer musste die SpVgg Plattling in den sauren Apfel beißen und musste in der "West" ran. Statt den Derbys gegen Deggendorf, Niederalteich und Künzing ging es für die Isarstädter nach Aiglsbach, Walkertshofen und Kelheim.



Betrachtet man die 30 Klubs, die schon fix für die Bezirksliga qualifiziert sind, lässt sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit vorhersagen, dass es für den Tradtitionsverein von der Rennbahn wieder gen Osten gehen wird. "Da hätten wir nichts dagegen", schmunzelt Plattlings Sportlicher Leiter Michael Breu. Grund für die Versetzung der Spielvereinigung sind vor allem zwei Faktoren. Mit dem FC Teisbach gibt es nur einen Landesliga-Absteiger, der ein "klassischer" West-Verein ist. Zudem schaffte der TSV Oberschneiding als Vizemeister der Kreisliga Straubing den Sprung in die vierthöchste Amateurklasse. Meist sind die Aufsteiger aus der Straubinger-Gruppe Vereine, die in die Bezirksliga Ost eingruppiert werden. Im Fall Oberschneiding ist aber eine Einteilung in die Bezirksliga West zu erwarten.









Wenn der FC Ergolding sich in der Landesliga-Relegation behauptet, sind sowohl der SV Hutthurm als auch der TV Geisenhausen fix in der Bezirksliga. Scheitern die Landshuter Vorstädter, ist nur der Sieger der Freitag-Partie qualifiziert. Pikant wird es bei dieser Konstellation, wenn sich Geisenhausen gegen die Waidler durchsetzen sollte. Dann muss nämlich ein weiterer potenzieller West-Klub in die Ost-Staffel wandern. Vermutlich wäre das dann der FSV VfB Straubing - oder vielleicht doch der TSV Oberschneiding?









"Dieses Gerücht geistert bei uns schon herum", informiert Straubings Manager Tom Gabler, der von einer möglichen Umgruppierung nicht begeistert wäre: "Für uns wäre die Bezirksliga Ost komplettes Neuland und wir wüssten überhaupt nicht, was da auf uns zukommen würde. Zudem haben wir einige Spieler aus dem Raum Regensburg im Kader, für die dann sehr weite Auswärtsfahrten in den Raum Passau und den Bayerischen Wald anstehen würden. Wir müssen es aber ohnehin nehmen, wie es kommt. Allerdings hoffen wir natürlich, dass wir im Westen bleiben."











