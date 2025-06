Plattling verjüngt Kader und freut sich über Niedermayer-Comeback

Einige personelle Veränderungen hat es im Aufgebot der SpVgg Plattling gegeben. Die Isarstädter vermelden eine Reihe von jungen Neuzugängen, haben aber auch einige routinierte Cracks verloren. Namhaftester Neuer is der Ex-Deggendorfer Sebastian Niedermayer , der im vergangenen Jahr aufgrund einer schwerwiegenden Knieverletzung seine höherklassige Laufbahn beim SV Wacker Burghausen beenden musste. Inwieweit der 23-jährige Edeltechniker den Schwarz-Roten zur Verfügung stehen kann, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.

"Sebastian geht es seit einiger Zeit deutlich besser und wir freuen uns, dass er bei uns wieder starten will. Wir hoffen natürlich, dass es bei seinem lädierten Knie keinen Rückschlag gibt und er möglichst oft für uns auflaufen wird. Wir machen ihm diesbezüglich aber keinerlei Druck. Für uns wäre es eine tolle Geschichte, wenn er wieder regelmäßig kicken kann, weil seine Qualität und Charakter sind unbestritten", sagt Plattlings Sportlicher Leiter Michael Döschl, dessen Kollege Michael Breu den Transfer eingefädelt hat.





Neu im Team des neuen Spielertrainer-Duos Tobias Eckl / Johannes Wittenzellner sind unter anderm auch Arda Ulukus (1. FC Passau), Elias Zeitler, Manuel Ziegler (beide FC Oberpöring) und Samed Arguc (Türk Gücü Deggendorf), die allesamt einen Teil ihrer Nachwuchsausbildung im NLZ der SpVgg GW Deggendorf verbringen durften. Defensivmann Ben Buchner kommt vom FC Dingolfing II und durfte bei den BMW-Städtern sogar schon ein paar Landesliga-Minuten sammeln. Innenverteidiger Samuel Atto wechselt von der SpVgg Osterhofen in seine Heimatstadt. Ein altbekanntes Gesicht ist der landesligaerprobte Denis Chirinciuc, der aber aufgrund eines Kreuzbandrisses allerdings 2025 nicht mehr einsatzfähig sein wird. Bereits im Winter hat sich Lukas Steininger (U19 Spvgg GW Deggendorf) den Klub angeschlossen und ist nun auch spielberechtigt. "Wir sind mit unseren Verpflichtungen sehr zufrieden. Das sind durch die Bank gut ausgebildete Jungs, in denen viel Potenzial steckt. Das ist der Weg, den wir gehen wollen", betont Döschl.