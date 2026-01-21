Plattling: Trainerduo verlängert - Zwei Winter-Zugänge

Die SpVgg Plattling stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Saison und hat die Zusammenarbeit mit dem Spielertrainer-Duo Johannes Wittenzellner und Tobias Eckl um ein weiteres Jahr verlängert. Beide Coaches werden somit auch in der nächsten Spielzeit gemeinsam Verantwortung an der Seitenlinie und auf dem Platz übernehmen.

"Seit ihrem Amtsantritt haben Wittenzellner und Eckl der Mannschaft sportlich wie menschlich ihren Stempel aufgedrückt. Mit großem Engagement, Fachkompetenz und einem engen Draht zur Mannschaft treiben sie die Entwicklung des Teams kontinuierlich voran und sorgen für eine klare sportliche Ausrichtung. Die Vereinsführung zeigt sich sehr zufrieden mit der Arbeit der beiden Spielertrainer. Neben den sportlichen Ergebnissen wird vor allem die positive Entwicklung innerhalb der Mannschaft sowie die starke Identifikation mit dem Verein hervorgehoben. Die Vertragsverlängerung ist daher ein konsequenter Schritt und Ausdruck des gegenseitigen Vertrauens", heißt es in einer vom sportlichen Leiter Michael Döschl verfassten Pressemitteilung.

Zudem hat sich in der Winterpause personell etwas getan. Mit Benedikt Geisberger von der SpVgg Niederalteich und dem zuletzt beim FC Dingolfing aktiven Dominik Dedaj konnte die SpVgg Plattling zwei Neuzugänge für den Kader gewinnen. "Benedikt und Dominik sollen zusätzliche Qualität und neue Impulse ins Team bringen. Beide Spieler wurden bereits gut integriert und stellen eine gezielte Verstärkung für die anstehenden Aufgaben dar", sagt Döschl. Offensiv-Allrounder Dedaj verbrachte einen Großteil seiner Jugendzeit beim FC Ingolstadt und kam dort zu einigen Nachwuchs-Bundesligaeinsätzen. Allerdings warfen den 21-Jährigen, der seine Berufsausbildung in Bamberg macht, in der Vergangenheit immer wieder Verletzungen zurück.





Mit Loris Delijaj hat man aber auch einen Abgang zu verzeichnen. Der 23-Jährige hat sich bei den Verantwortlichen mit unbekanntem Ziel abgemeldet. Johannes Wittenzellner und Tobias Eckl blicken optimistisch auf die kommenden Monate und betonen, den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit der Mannschaft weitergehen zu wollen. Ziel bleibt es, die positive Entwicklung fortzusetzen und den Klassenerhalt in der Bezirksliga West zu schaffen. Mit der Verlängerung des Spielertrainer-Duos und den gezielten Verstärkungen unterstreicht die SpVgg Plattling ihren Anspruch auf Kontinuität und nachhaltige Entwicklung.