Plattling-Kracher: Rem kommt von 1860 München II

An der Grünwalder Straße durfte der Niederbayer wertvolle Erfahrungen sammeln, absolvierter Einsätze in der U17-Bundesliga und gehörte dem Jahrgang an, der 2022 die Rückkehr in die U19-Bundesliga schaffte. In der A-Junioren-Eliteklasse bestritt Rem 12 Partien und konnte sich über zwei Torerfolge freuen. Im Bayernliga-Herrenteam der Sechziger, das in der Vorsaison in der Süd-Staffel Vizemeister wurde, zählte Moritz Rem zu den Stammkräften und machte 49 Spiele (ein Treffer) in der zweithöchsten Amateurklasse.





"Ich war definitiv Leistungsträger bei 1860 II und habe mich dort sehr wohl gefühlt. Die Entscheidung, den Verein trotz vorliegendem Vertragsangebot zu verlassen, ist mir nicht leicht gefallen, aber durch mein bevorstehendes Praktikum in München fehlt mir einfach die Zeit, um den Aufwand auf diesem Niveau weiter mitzugehen. Trotzdem blicke ich nur positiv auf die Zeit bei 1860 zurück", sagt Rem, der seinen Lebensmittelpunkt unter der Woche weiter in München haben wird. Ab September nimmt der Niederbayern im Rahmen seines Studiums ein bis Ende Februar dauerndes Praktikum in Angriff. "Ich habe mich bewusst für einen Wechsel zur Spielvereinigung Plattling entschieden, weil ich das Team für sehr talentiert halte und der Verein für mich auch eine persönliche Bedeutung hat. Einen höherklassigen Verein habe ich nicht in Betracht gezogen, da ich unter der Woche aufgrund meines Praktikums nicht regelmäßig trainieren kann – der zeitliche Aufwand wäre deshalb einfach nicht machbar", informiert der Ex-Löwe.







Auf Sicht kann sich Moritz Rem eine Rückkehr in den höherklassigen Fußball aber durchaus vorstellen: "Wie es nach dem Praktikum weitergeht, ist aktuell noch offen. Ich lasse das bewusst auf mich zukommen, freue mich jetzt aber auf meine Aufgabe in Plattling." Groß ist die Euphorie über die Rem-Rückkehr bei der SpVgg Plattling. "Wir freuen uns sehr, mit Moritz einen Spieler gewonnen zu haben, der nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch menschlich perfekt ins Team passt. Seine Mentalität und Spielweise bringen genau die Qualitäten mit, die uns gefehlt haben", ist Michael Breu, Sportlicher Leiter des Traditionsklubs, überzeugt.