Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Plattling-Knall: Wittenzellner und Eckl machen nicht weiter
Trotz einer im Januar kommunizierten Vertragsverlängerung hört das Trainerduo der Isarstädter auf
von Thomas Seidl · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Tobias Eckl steht kommende Saison nicht mehr auf der Kommandobrücke der SpVgg Plattling – Foto: Harry Rindler
Entgegen der ursprünglichen Planung muss sich die SpVgg nun auf Trainersuche begeben. "Wir haben Johannes und Tobias viel zu verdanken und können vor deren Engagement nur den Hut ziehen. Nach einem intensiven ersten Bezirksligajahr haben Sie uns mitgeteilt, dass wir uns für die Trainerposition neu aufstellen müssen. Wir bedauern den Schritt der Beiden, haben jedoch die Entscheidung zu akzeptieren und werden uns dahingehend um eine sinnvolle Nachfolgelösung bemühen“, lässt die sportliche Leitung des Traditionsklubs um Michael Döschl, Michael Breu und Philipp Krämer verlauten.
Johannes Wittenzellner konnte verletzungsbedingt zuletzt nur mehr sehr selten aktiv ins Geschehen eingreifen – Foto: Harry Rindler
"Es entspricht eigentlich nicht meiner Art und meinen Werten, eine Zusage zurückzuziehen. Die letzten Wochen und Monate waren allerdings extrem anstrengend und mein Akku ist komplett leer. Als Trainer braucht man viel Energie und die habe ich im Moment nicht. Das wird sich auch bis in ein paar Wochen nicht geändert haben. Deshalb ist diese Entscheidung alternativlos", berichtet Tobias Eckl, der sich offen lässt, wie es fußballerisch mit ihm weitergeht: "Ein Spielertrainer-Engagement kommt für mich in nächster Zeit definitiv nicht in Frage. Ich gehe aber nicht davon aus, dass ich am vergangenen Samstag das letzte Spiel in meiner Laufbahn gemacht habe. Was kommt, lasse ich auf mich zukommen." Johannes Wittenzellner war für eine Stellungnahme bislang nicht zu erreichen.
Die SpVgg Plattling muss sich nun unerwartet auf Trainersuche begeben. "Der Zeitpunkt ist natürlich alles andere als günstig, dennoch werden wir nichts überstürzen. Wir wollen einen Trainer präsentieren, der sportlich und vor allem menschlich zu uns passt", sagt Michael Döschl.