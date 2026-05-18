Plattling-Knall: Wittenzellner und Eckl machen nicht weiter Trotz einer im Januar kommunizierten Vertragsverlängerung hört das Trainerduo der Isarstädter auf von Thomas Seidl · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Tobias Eckl steht kommende Saison nicht mehr auf der Kommandobrücke der SpVgg Plattling – Foto: Harry Rindler

Die Freude der SpVgg Plattling über den Klassenerhalt in der Bezirksliga West ist getrübt. Mit einem starken Schlussspurt konnten die Isarstädter ihre erste Spielzeit nach dem Wiederaufstieg noch über dem ominösen Strich abschließen und somit ihr Saisonziel erreichen. Allerdings informierten Johannes Wittenzellner und Tobias Eckl, die ein gleichberechtigtes Trainergespan bildeten, bereits in der Vorwoche die sportliche Leitung davon, ihr Engagement nicht über das Saisonende hinaus fortzusetzen. Das kommt durchaus überraschend, denn die beiden früheren Landesliga-Kicker hatten ihr Verträge an der Rennbahn eigentlich im Januar bereits für ein weitere Spielzeit verlängert.

Entgegen der ursprünglichen Planung muss sich die SpVgg nun auf Trainersuche begeben. "Wir haben Johannes und Tobias viel zu verdanken und können vor deren Engagement nur den Hut ziehen. Nach einem intensiven ersten Bezirksligajahr haben Sie uns mitgeteilt, dass wir uns für die Trainerposition neu aufstellen müssen. Wir bedauern den Schritt der Beiden, haben jedoch die Entscheidung zu akzeptieren und werden uns dahingehend um eine sinnvolle Nachfolgelösung bemühen“, lässt die sportliche Leitung des Traditionsklubs um Michael Döschl, Michael Breu und Philipp Krämer verlauten.







Johannes Wittenzellner konnte verletzungsbedingt zuletzt nur mehr sehr selten aktiv ins Geschehen eingreifen – Foto: Harry Rindler





