 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Plattling-Knall: Wittenzellner und Eckl machen nicht weiter

Trotz einer im Januar kommunizierten Vertragsverlängerung hört das Trainerduo der Isarstädter auf

von Thomas Seidl · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Tobias Eckl steht kommende Saison nicht mehr auf der Kommandobrücke der SpVgg Plattling
Tobias Eckl steht kommende Saison nicht mehr auf der Kommandobrücke der SpVgg Plattling – Foto: Harry Rindler

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Bezirksliga West
Plattling
Tobias Eckl
Tobias Eckl
Johannes Wittenzellner
Johannes Wittenzellner

Die Freude der SpVgg Plattling über den Klassenerhalt in der Bezirksliga West ist getrübt. Mit einem starken Schlussspurt konnten die Isarstädter ihre erste Spielzeit nach dem Wiederaufstieg noch über dem ominösen Strich abschließen und somit ihr Saisonziel erreichen. Allerdings informierten Johannes Wittenzellner und Tobias Eckl, die ein gleichberechtigtes Trainergespan bildeten, bereits in der Vorwoche die sportliche Leitung davon, ihr Engagement nicht über das Saisonende hinaus fortzusetzen. Das kommt durchaus überraschend, denn die beiden früheren Landesliga-Kicker hatten ihr Verträge an der Rennbahn eigentlich im Januar bereits für ein weitere Spielzeit verlängert.

Entgegen der ursprünglichen Planung muss sich die SpVgg nun auf Trainersuche begeben. "Wir haben Johannes und Tobias viel zu verdanken und können vor deren Engagement nur den Hut ziehen. Nach einem intensiven ersten Bezirksligajahr haben Sie uns mitgeteilt, dass wir uns für die Trainerposition neu aufstellen müssen. Wir bedauern den Schritt der Beiden, haben jedoch die Entscheidung zu akzeptieren und werden uns dahingehend um eine sinnvolle Nachfolgelösung bemühen“, lässt die sportliche Leitung des Traditionsklubs um Michael Döschl, Michael Breu und Philipp Krämer verlauten.


Johannes Wittenzellner konnte verletzungsbedingt zuletzt nur mehr sehr selten aktiv ins Geschehen eingreifen
Johannes Wittenzellner konnte verletzungsbedingt zuletzt nur mehr sehr selten aktiv ins Geschehen eingreifen – Foto: Harry Rindler



"Es entspricht eigentlich nicht meiner Art und meinen Werten, eine Zusage zurückzuziehen. Die letzten Wochen und Monate waren allerdings extrem anstrengend und mein Akku ist komplett leer. Als Trainer braucht man viel Energie und die habe ich im Moment nicht. Das wird sich auch bis in ein paar Wochen nicht geändert haben. Deshalb ist diese Entscheidung alternativlos", berichtet Tobias Eckl, der sich offen lässt, wie es fußballerisch mit ihm weitergeht: "Ein Spielertrainer-Engagement kommt für mich in nächster Zeit definitiv nicht in Frage. Ich gehe aber nicht davon aus, dass ich am vergangenen Samstag das letzte Spiel in meiner Laufbahn gemacht habe. Was kommt, lasse ich auf mich zukommen." Johannes Wittenzellner war für eine Stellungnahme bislang nicht zu erreichen.


Die SpVgg Plattling muss sich nun unerwartet auf Trainersuche begeben. "Der Zeitpunkt ist natürlich alles andere als günstig, dennoch werden wir nichts überstürzen. Wir wollen einen Trainer präsentieren, der sportlich und vor allem menschlich zu uns passt", sagt Michael Döschl.