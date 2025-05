Plattling geht mit Trainer-Duo Wittenzellner / Eckl in die Bezirksliga

Karl Prebeck, Vorstand Sport, ist über die Zusagen der beiden erfahrenen Haudegen mehr als glücklich und bezeichnet die beiden Spielertrainer als die optimale Wunschlösung im Sinne der Mannschaft und des Vereins. "Wir haben mit dieser Lösung die für uns beste Trainerkonstellation gefunden und sind davon überzeugt, dass beide die bisherige Truppe samt Neuzugängen in der Bezirksliga weiterentwickeln werden. Johannes und Tobias haben Ihren Beitrag in den vergangenen Spielzeiten auf und neben dem Platz geliefert und waren mitentscheidend für den vergangenen Erfolg in der Kreisliga-Saison. Sie arbeiten äußerst akribisch, bereiten sich und die Mannschaft gezielt mit Trainingsinhalten auf die Wochenenden vor und vergessen dabei auch nicht den Spaß und die notwendige Lockerheit am Fußball. Sie genießen nicht nur dadurch ein hohes Standing im Verein, sowie Mannschaft und haben sich das Vertrauen redlich verdient.“







Beide Trainer werden auch weiterhin als Spieler in das aktive Geschehen auf dem Platz eingreifen. Allerdings hat Wittenzellner noch eine hartnäckige Muskelverletzung auszukurieren. Sie können künftig wieder auf das Grundgerüst der Meistermannschaft zurückgreifen. Kontinuität besteht somit nicht nur auf der Trainerebene, sondern auch in allen anderen Mannschaftsteilen. Ergänzt soll die Truppe mit bereits feststehenden Neuzugängen werden, um qualitativ, wie auch in der Breite des Kaders für die künftige Herausforderung Bezirksliga gewappnet zu sein. Hierzu werden die personellen Neuigkeiten in den kommenden Wochen veröffentlicht. Auf der einen oder anderen Position ist noch durchaus Verstärkung gewünscht.