Plattling: Für Filiz und Sipos ist nach nur einem Jahr Schluss Beim Traditionsverein gibt es kommende Saison einen Wechsel auf der Kommandobrücke

Der bisherige Saisonverlauf der SpVgg Plattling gleicht einer wahren Achterbahnfahrt. Der Bezirksliga-Absteiger, der aufgrund einiger hochkarätiger Neuzugänge von der Konkurrenz zum Top-Favoriten der Kreisliga Straubing auserkoren wurde, startete relativ gut, hatte jedoch ein schlimmes Herbst-Tief - die Isarstädter mussten sich im Oktober viermal in Folge geschlagen geben - ehe aus den letzten drei Partien vor der Winterpause nochmal sieben Zähler eingespielt werden konnten. Der Zug nach ganz vorne ist noch nicht abgefahren, dennoch wird es auf der Kommandobrücke des Traditionsvereins in ein paar Monaten zu einem Wechsel kommen. Das erst zu Saisonbeginn gekommene Trainer-Duo Mehmet Filiz / Mark Sipos wird nicht weitermachen.

"Wir haben vor Kurzem den bisherigen Saisonverlauf analysiert und bei dieser Gelegenheit natürlich auch über die neue Saison gesprochen. Dabei hat sich herausgestellt, dass wir in bestimmten Punkten verschiedene Ansichten haben. Im beiderseitigen Einvernehmen haben wir deshalb beschlossen, die Zusammenarbeit nach Ablauf dieser Spielzeit zu beenden. Wir möchten ausdrücklich betonen, dass es keinerlei böses Blut gibt. Mehmet und Mark werden bis zum letzten Tag unsere volle Unterstützung haben", sagt Plattlings Sportlicher Leiter Karl Prebeck, der mit der Arbeit der beiden Jung-Coaches nicht unzufrieden ist: "Unsere beiden Coaches sind brutal engagiert und wir können mit unserer Zwischenbilanz leben. Wir hatten sehr viele neue Spieler zu integrieren und allen Beteiligten war klar, dass das nicht von heute auf morgen funktionieren wird. Unser Saisonziel ist und war ein Platz unter den ersten Fünf. Diesbezüglich sind wir im Soll. Wir werden alles probieren, um eine erfolgreiche Frühjahrsrunde zu spielen und mit dem bestmöglichen Ergebnis abzuschließen."







Mehmet Filiz und Mark Sipos ist anzumerken, dass ihnen ihr Aus nach nur einem Jahr nahe geht: "Wir haben schon im Vorfeld sehr viel Herzblut in die ganze Sache gesteckt, viele Gespräche geführt und auch an der einen oder anderen Neuverpflichtung waren wir maßgebend beteiligt. Dass mit einer komplett neu zusammengestellten Truppe nicht alles auf Anhieb funktionieren und es auch Rückschläge geben wird, ist ganz normal und war zu erwarten. Eigentlich war es unser gemeinsamer Plan, längerfristig bei der Spielvereinigung zu bleiben und etwas aufzubauen. Nun ist es aber anders gekommen. Wir hegen deshalb keinen Groll und werden nach der Winterpause Vollgas geben. Den zweiten Platz haben wir noch nicht abgeschrieben." Bei diesem Vorhaben wird Jungspund Fabian Kirr nicht mehr mithelfen. Der 19-jährige Innenverteidiger hat sich in der Winter-Wechselperiode dem Kreisklassisten SG Gergweis angeschlossen.







Die SpVgg Plattling hat sich in der Führungsebene neu aufgestellt. Künftig werden die beiden SpVgg-Urgesteine Michael Döschl und Michael Breu - unterstützt von Karl Prebeck - die sportliche Leitung inne haben. Das Dreigestirn möchte zeitnah einen neuen Übungsleiter präsentieren. Komplett offen sind die sportlichen Zukunftspläne von Mehmet Filiz und Mark Sipos. "Wir lassen das auf uns zukommen. Es wäre eine coole Sache, wenn wir wieder gemeinsam etwas machen könnten. Spaß machen tut uns der Trainerjob nämlich sehr", verraten die beiden Kumpels.







Die Trainerhistorie der SpVgg Plattling in den letzten Jahren:

Saison 2016/2017: Thomas Pöschl, Matthias Süß

Saison 2017/2018: Matthias Süß

Saison 2018/2019: Matthias Süß, Peter Gallmaier

Saison 2019/2021: Peter Gallmaier, Rupert Doppelhammer

Saison 2021/2022: Philipp Krämer, Ernst Flack

Saison 2022/2023: Mehmet Filiz / Mark Sipos