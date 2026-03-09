Plattling: Brandl schwer verletzt - Niedermayer nur mehr sporadisch da Die Isarstädter haben personelle Hiobsbotschaften zu verkraften und werden sich gehörig strecken müssen, um in der Bezirksliga West in der Endabrechnung über dem ominösen Strich zu stehen von Thomas Seidl · Heute, 15:10 Uhr · 0 Leser

Auf die Dienste von Sebastian Niedermayer kann die SpVgg Plattling nur mehr stark eingeschränkt zurückgreifen – Foto: Harry Rindler

Verlinkte Inhalte präsentiert von Bezirksliga West Plattling

In eineinhalb Wochen geht es für die Spvgg Plattling in der Bezirksliga West wieder in die Vollen. Das Auswärtsspiel beim derzeit acht Punkte schlechter gestellten Neuling TV Geisenhausen hat für die Kicker von der Rennbahn gleich eine enorm hohe Bedeutung. Mit einem Auswärtsdreier können die Isarstädter nämlich einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

Allerdings ist die Lage beim Traditionsverein derzeit nicht unbedingt rosig. Flügelflitzer Maximilian Brandl hat sich beim Vorbereitungsmatch in Hutthurm schwer am Knie verletzt. Vermutlich ist das Kreuzband gerissen. Ex-Regionalligakicker Sebastian Niedermayer hat sich im vergangenen Herbst beruflich verändert und steht deshalb nur mehr sehr sporadisch zur Verfügung. Niedermayer hat acht Saisontreffer auf seinem Konto stehen, Brandl drei. Mit 21 Einschüssen hat der Aufsteiger ohnehin die drittschwächste Offensivabteilung der West-Staffel. Zu allem Überfluss plagt sich Kreativmann Jan Karabas mit diversen Wehwehchen herum. Winter-Neuzugang Dominik Dedaj - der ehemalige Junioren-Bundesligaspieler ist vom FC Dingolfing gekommen - befindet sich erst im Aufbautraining. Ob und wann der 21-Jährige in der Frühjahrsrunde eine Option sein wird, ist ungewiss.











"Das sind sicherlich keine optimalen Voraussetzungen. Die Verletzung von Maxi ist eine Hiobsbotschaft. Sebi hat noch kein einziges Vorbereitungsspiel mitgemacht, war bisher einmal im Training. Vielleicht steht er uns noch das eine oder andere Mal als Joker zur Verfügung, mehr wird wohl nicht mehr möglich sein“, meint Spielertrainer Tobias Eckl. Zumindest Routinier Karabas wird im Normalfall die Intensität wieder erhöhen können und auch Moritz Rem , der fünf Jahre lang beim TSV 1860 München ausgebildet wurde, hat seine Knieverletzung auskuriert und kann künftig mehr mit dem Team trainieren.

Die beiden Plattlinger Coaches Tobias Eckl (li.) und Johannes Wittenzellner müssen sich etwas einfallen lassen, damit ihre Schützlinge mehr offensive Durchschlagskraft entwickeln – Foto: Alexander Ferazin





