Plattenhardt und Kuhn lassen SSV Reutlingen kräftig aufatmen

Der SSV Reutlingen hat am 26. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen gewann die Mannschaft am Gründonnerstag mit 2:0 und setzte damit ihre ungeschlagene Serie nach der Winterpause fort. Lange blieb die Partie offen, ehe Reutlingen in der zweiten Halbzeit den entscheidenden Zugriff fand. Für den SSV war es ein Erfolg, der sportlich und tabellarisch gleichermaßen Bedeutung besitzt.
Geduld in einer offenen Partie
In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein Spiel ohne Treffer. Reutlingen traf auf einen Gegner, der im Abstiegskampf dringend Punkte benötigte und die Partie deshalb zunächst eng hielt. Der SSV musste geduldig bleiben und fand vor der Pause noch nicht den entscheidenden Durchbruch. So blieb die Begegnung lange in einer Lage, in der ein einzelner Moment den Ausschlag geben konnte.
Der Spielverlauf nach der Pause
Diesen Moment nutzte Reutlingen nach dem Seitenwechsel. In der 62. Minute brachte Luca Plattenhardt die Gäste mit 1:0 in Führung und verschaffte dem SSV damit die bessere Ausgangsposition für die Schlussphase. Bietigheim-Bissingen musste nun mehr investieren, ohne die Antwort zu finden. Reutlingen hielt die Ordnung und verteidigte den Vorsprung zunächst souverän.
Entscheidung in der Schlussphase
In der 81. Minute fiel dann die Vorentscheidung. Moritz Kuhn erzielte das 2:0 und entschied damit eine Partie, die zuvor über weite Strecken offen gewesen war. Für Reutlingen war es ein sachlich erarbeiteter Auswärtssieg, ohne große Ausschläge, aber mit klarer Wirkung. Der SSV nutzte seine Chancen in den entscheidenden Momenten und brachte das Ergebnis anschließend ohne weiteren Gegentreffer ins Ziel.
Blick auf die Tabelle und nach vorn
Mit nun 33 Punkten steht Reutlingen auf Rang acht und hat sich im Mittelfeld weiter verbessert. Das Team hat sich damit weiter von der Abstiegszone entfernt und geht mit einer stabilen Serie in das nächste Heimspiel. Am Samstag, 11. April, empfängt der SSV den 1. FC Normannia Gmünd. Gegen einen Gegner aus dem unteren Tabellenbereich bietet sich damit die Chance, die eigene Entwicklung weiter zu bestätigen und die ungeschlagene Phase fortzusetzen.