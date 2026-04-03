Plattenhardt und Kuhn lassen SSV Reutlingen kräftig aufatmen

Geduld in einer offenen Partie In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein Spiel ohne Treffer. Reutlingen traf auf einen Gegner, der im Abstiegskampf dringend Punkte benötigte und die Partie deshalb zunächst eng hielt. Der SSV musste geduldig bleiben und fand vor der Pause noch nicht den entscheidenden Durchbruch. So blieb die Begegnung lange in einer Lage, in der ein einzelner Moment den Ausschlag geben konnte.

Der Spielverlauf nach der Pause

Diesen Moment nutzte Reutlingen nach dem Seitenwechsel. In der 62. Minute brachte Luca Plattenhardt die Gäste mit 1:0 in Führung und verschaffte dem SSV damit die bessere Ausgangsposition für die Schlussphase. Bietigheim-Bissingen musste nun mehr investieren, ohne die Antwort zu finden. Reutlingen hielt die Ordnung und verteidigte den Vorsprung zunächst souverän.

Entscheidung in der Schlussphase

In der 81. Minute fiel dann die Vorentscheidung. Moritz Kuhn erzielte das 2:0 und entschied damit eine Partie, die zuvor über weite Strecken offen gewesen war. Für Reutlingen war es ein sachlich erarbeiteter Auswärtssieg, ohne große Ausschläge, aber mit klarer Wirkung. Der SSV nutzte seine Chancen in den entscheidenden Momenten und brachte das Ergebnis anschließend ohne weiteren Gegentreffer ins Ziel.