Platten macht den Deckel drauf 1:1 in Laufeld sichert Klassenerhalt

Durch ein 1:1 Unentschieden in Laufeld hat der TuS Platten den Klassenerhalt gesichert. Bei Frühsommerlichen Temperaturen sahen die Zuschauer zwar wenig Torchancen, dafür aber viele kleine Nickligkeiten.

Die erste Gelegenheit im Spiel hatte Platten nach 13 Minuten. Langer Abschlag von Klein, Le Berre hebt den Ball über den Torwart, aber der Ball geht am Tor vorbei. Die erste Chance der Gastgeber brauchte 27 Minuten, aber ein harmloser Kopfball war kein Problem für Klein. Heckenthaler versuchte es kurz darauf für Platten aus der Distanz, der Ball ging aber knapp am Tor vorbei. In der 43. Minute nochmal ein Versuch von Le Berre aus 15 Metern, aber keine wirkliche Gefahr für Laufelds Torwart. Es ging folglich Torlos in die Pause.