„Platini des VfL Fellerdilln“: So tickt Torjäger Kim Dylus

Haiger-Fellerdilln. Es gibt Fußballer, die stehen einfach da, wo der Ball runterkommt. Und es gibt Kim Dylus. Der 30-Jährige ist nicht nur – einmal wieder – der treffsicherste Spieler seines VfL Fellerdilln. Er netzt“vor allem dann, wenn es richtig zählt. VfL-Fixpunkt, Spielentscheider und auch ein wenig Künstler. Eben der „Michel Platini des Dillenburger Fußballs“, um einen Reporter-Kollegen zu zitieren.