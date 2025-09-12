 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligavorschau
Ruhig am Ball und extrem torgefährlich: Kim Dylus (l.) und der VfL Fellerdilln peilen die Meisterschaft in der Fußball-A-Liga Dillenburg an. © Lorenz Pietzsch
„Platini des VfL Fellerdilln“: So tickt Torjäger Kim Dylus

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Kim Dylus ist der Unterschiedsspieler des VfL Fellerdilln in der Fußball-A-Liga – und kämpft nebenbei gegen eine Krankheit, die alles andere als sportlich fair daherkommt +++

Haiger-Fellerdilln. Es gibt Fußballer, die stehen einfach da, wo der Ball runterkommt. Und es gibt Kim Dylus. Der 30-Jährige ist nicht nur – einmal wieder – der treffsicherste Spieler seines VfL Fellerdilln. Er netzt“vor allem dann, wenn es richtig zählt. VfL-Fixpunkt, Spielentscheider und auch ein wenig Künstler. Eben der „Michel Platini des Dillenburger Fußballs“, um einen Reporter-Kollegen zu zitieren.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

