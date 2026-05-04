Plate trifft doppelt, Bruchhausen-Vilsen siegt trotz Unterzahl

Kurz vor der Pause wurde die Partie weiter beeinflusst. Nach einer Notbremse sah Timo Beckedorf in der 44. Minute die Rote Karte. „Die rote Karte kurz vor der Halbzeit war sehr hart. Der Spieler hält oben an der Schulter und trifft dann unten. Der Elfmeter ist klar, aber dafür Rot zu geben, ist schon diskutabel. Ändern kann man es am Ende aber nicht“, erklärte Trainer Torsten Klein. Den fälligen Strafstoß nutzte Timo Wittkowski in der 45. Minute zum 2:2.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 10. Minute durch Rudi Hasso mit 1:0 in Führung. Bruchhausen-Vilsen zeigte jedoch eine schnelle Reaktion und glich bereits vier Minuten später durch Salam Garaf zum 1:1 aus. In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem die Gastgeber in der 36. Minute erneut zuschlugen. Nick Plate verwandelte einen Handelfmeter zur 2:1-Führung.

Bruchhausen-Vilsen musste damit lange in Unterzahl spielen, kam aber stark aus der Pause. In der 49. Minute verwandelte erneut Nick Plate einen Foulelfmeter zur 3:2-Führung und schnürte seinen Doppelpack. „Beim Elfmeter zum 3:2 hatten wir vielleicht auch ein bisschen Glück“, räumte Klein ein.

In der verbleibenden Spielzeit verteidigten die Gastgeber mit großem Einsatz. Torwart Eric Schröder wurde zum wichtigen Rückhalt, klärte einen Ball auf der Linie und zeigte mehrere starke Paraden. Gleichzeitig ergaben sich durch Konter noch mehrere klare Möglichkeiten, um die Führung auszubauen. „Was die Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit geleistet hat, war überragend“, lobte Klein. „Das Team hat eine enorme Energieleistung gezeigt. Jeder hat sich für den anderen aufgeopfert, sich in jeden Ball geworfen“, ergänzte er.

Aus Sicht der Gäste lief es nicht rund. „Das Spiel hat gut angefangen, wir sind früh in Führung gegangen. Danach bekommen wir allerdings wieder einmal direkt den Ausgleich. Das zieht sich leider durch diese Saison. Dazu kommt erneut ein Elfmeter gegen uns, ich glaube, wir sind mittlerweile bei rund zehn Strafstößen, die wir kassiert haben“, sagte Trainer Michael Jarzombek. Auch nach der Pause kassierte seine Mannschaft erneut früh ein Gegentor, wie bereits in mehreren Spielen zuvor.

Im weiteren Verlauf fehlte es den Bavenstedtern an Struktur und Durchschlagskraft. „Was uns in den letzten Spielen ausgezeichnet hat, nämlich Moral, Durchsetzungswillen und Zielstrebigkeit, hat uns diesmal komplett gefehlt. Über 90 Minuten waren wir weder läuferisch noch technisch auf einem guten Niveau. Viele einfache Fehler und Ungenauigkeiten haben unser Spiel geprägt“, kritisierte Jarzombek. Zwei Treffer wurden aberkannt, klare Offensivaktionen blieben selten.

„Am Ende war es ein schwaches Spiel von beiden Mannschaften, das wir verdient verloren haben. Bruchhausen war effizienter und insgesamt näher an der eigenen Normalform als wir. Mit einer annähernden Normalform hätten wir das Spiel gewinnen können, davon waren wir aber weit entfernt“, so Jarzombek.

Für Bruchhausen-Vilsen bleibt der Sieg ein wichtiger Schritt im Abstiegskampf. „Es war ein schöner Sieg für uns, vor allem wenn man bedenkt, dass wir 45 plus 9 Minuten in Unterzahl gespielt haben“, betonte Klein. „So gewinnt man Spiele. Nur wenn alle an einem Strang ziehen. Ich bin stolz auf die Mannschaft. Uns ist aber auch klar, dass dieser Sieg in der aktuellen Tabellensituation nur ein kleiner Schritt ist. Wir haben noch vier Spiele und selbst mit zwölf Punkten wird es sehr eng. Trotzdem sind wir froh, dass wir im Mai noch rechnen dürfen und nicht abgeschlagen sind. Wir werden weiterkämpfen und versuchen, die Chance so lange wie möglich offen zu halten“, führte Klein aus.