Planungen für die neue Oberliga-Saison laufen auf Hochtouren

Mit Tjade Motzkus und Philipp „Pipo“ Wilkens schaffen zwei Spieler aus der JFV A/O/B/H/Heeslingen den Sprung in den Oberligakader. Malte Bösch ist vom Potenzial der Neuzugänge überzeugt: „Tjade ist ein sehr talentierter Innenverteidiger, der durch Ruhe und Übersicht besticht. Insbesondere sein starker linker Fuß im Aufbau wird uns viel Freude bereiten. Er konnte schon jetzt bei zwei Einsätzen in der Oberliga total überzeugen.“

Vom Blumenthaler SC kommt Emilio Moussalli: „Mit Emilio bekommen wir einen ehrgeizigen jungen Torwart in unser Team. Emilio hat im Probetraining seine Qualitäten gezeigt und ich bin fest davon überzeugt, dass er mit Jeroen Gies eine starkes Torwartduo bilden wird“, so Bösch. Ganz ähnlich sieht es Heeslingens Neuzugang: „Ich freue mich sehr auf die Möglichkeiten hier und glaube, dass es eine gute Chance ist, mich fußballerisch weiterzuentwickeln.

Das Trainerteam des Heeslinger SC wächst ebenfalls. Mit Malo Ehlen verpflichtete der Oberligist einen weiteren Torwarttrainer, er bildet zukünftig zusammen mit Björn Müller das Torwarttrainer-Duo. Die beiden werden sich ab der kommenden Saison gemeinsam um die Weiterentwicklung der Keeper im Verein kümmern.

Ehlen kommt vom Rotenburger SV. Der 34-Jährige war dort seit drei Jahren als Torwarttrainer der 1. Mannschaft aktiv. Zuvor hat er als aktiver Keeper unter anderem für Zeven und Ahlerstedt/Ottendorf gespielt. „Die hohe Bedeutung der Aus- und Weiterbildung der Torhüter bei uns wird durch diese Personalie nochmals deutlich. Wir können zukünftig noch individueller mit unseren Keepern trainieren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und die neuen Impulse von Malo“, so Björn Müller.

Von der SG Unterstedt wechselt Wolfgang Pesch nach Heeslingen. Der torgefährliche Allrounder hat das Heeslinger Trainerteam von der ersten Minute an überzeugt. Er selbst freut sich auf die Aufgabe in Heeslingen. „Ich habe richtig Bock, auf diesem Niveau zu spielen. Die Stimmung in der Kabine, die Offenheit der zum Teil bekannten Jungs und die zuversichtlichen Gespräche mit Malte und Kevin haben mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich habe Bock auf die Liga und hoffe, dass ich einen großen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen kann“, so der 24-jährige Offensivspieler.

Neu im Kader ist auch Omar Kujabi, der in der Oberliga kein Unbekannter ist. Kujabi, der bereits in den Oldenburger Oberligateams gespielt hat, war zuletzt beim Hemelinger SV unter Vertrag und verstärkt das Heeslinger Team mit Beginn der neuen Saison. Dagegen hat Abdul Gafar seinen Vertrag nicht verlängert. Der Stürmer spielt in der nächsten Saison für ETV Hamburg.