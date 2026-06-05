Planung für die A-Liga: RW Oberhausen II stellt acht Zugänge vor Kreisliga B, Gruppe 1, Oberhausen & Bottrop: Bereits seit dem 31. Spieltag steht der Aufstieg von RW Oberhausen II fest. Für die kommende Spielzeit stellte der Verein bereits acht Zugänge vor. von Tristan Benten · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

RW Oberhausen II stellt Transfers vor – Foto: David Zimmer

Kreisliga B, Gruppe 1, Oberhausen & Bottrop: Mit 28 Siegen, drei Remis und keiner einzigen Niederlage dominierte RW Oberhausen II die Liga und steigt somit klar und verdient in die A-Liga auf. Um sich dort zunächst etablieren zu können wurde der Verein in der Kaderplanung aktiv - bereits acht Zugänge wurden vorgestellt.

Thiaw freut sich über neue Chance Alassane Laye Thiaw, Fabian Kammerhöfer (beide TB Oberhausen), Dustin Masek , Timo Mrozek (beide BV Osterfeld), Dominik Krath (Arminia Lirich), Can Gad (VfR Oberhausen), Giuliano Schyske und Arbili Rozhyar (beide Fortuna Bottrop II) entschieden sich für einen Wechsel zur Zweitvertretung des Regionalligisten. Der jüngste Transfer Thiaw sagte dem RevierSport: "Als junger Spieler träumt man immer von einer großen Fußballkarriere. Doch der Weg dorthin verläuft nicht immer geradlinig. Über Freunde bin ich zum TBO gekommen – umso dankbarer bin ich jetzt für diese neue Chance bei RWO." Jeder der Zugänge bringt eigenen Qualitäten mit sich, die Oberhausen in der kommenden Spielzeit zu einigen Siegen verhelfen sollen. Mrozek konnte sich beispielsweise schon als Torjäger in der Bezirksliga einen Namen machen. In der Spielzeit 2024/25 kam er auf 19 Treffer in 31 Partien für SW Alstaden.

Zugänge mit Torjäger-Qualitäten In der aktuellen Spielzeit kommt RWO in 31 Spielen auf insgesamt 159 Treffer. Mit jeweils 31 Toren haben Phillipp Klempel und Christopher Harder einen großen Anteil an diesem Torerfolg. Mit Mrozek, Rozhyar und Schyske kommen ab dem Sommer weitere Akteure, die sich schon als Torjäger beweisen konnten. Mit Spielern wie beispielsweise Harder oder auch Marcel Andrej Parak hat der Kader bereits ein großes Maß an Erfahrung. Junge Zugänge wie Kammhöfer oder auch Rozhyar sollen derweil für ein starkes Gleichgewicht innerhalb der Mannschaft sorgen.