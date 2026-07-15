Plant der FLVW historische Änderung der Oberliga-Abstiegsregelung? Markierung der Abstiegsränge der Oberliga Westfalen irritiert von red · Heute, 20:35 Uhr · 0 Leser

Müssen sich die Oberligisten auf einen noch härteren Abstiegskampf einstellen? – Foto: Hardy Krebs

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) hat am heutigen Mittwoch den Spielplan der Oberliga Westfalen 2026/27 veröffentlicht und gleichzeitig damit auch eine Tabelle auf seiner offiziellen Website "fussball.de" bekanntgegeben. Dort sind wie immer die Auf- und Abstiegsränge markiert. Zwei Mannschaften werden in die Regionalliga West aufsteigen. Doch wie viele Teams müssen im Mai 2027 den Gang in die Westfalenliga antreten? Die mehr als ein Jahrzehnt geltende Regelung, dass nur zwei Oberligisten fix in die Westfalenliga absteigen, soll nach FuPa-Informationen abgeschafft werden. Schon immer war die Auf- und Abstiegsregelung zugunsten der Oberliga Westfalen ausgelegt, die bei der Sollstärke von 18 Mannschaften nur zwei Absteiger hatte. Nun soll die baldige Auf- und Abstiegsregelung drei fixe Oberliga-Absteiger enthalten, wie den Vereinen auf dem letztwöchigen Staffeltag mitgeteilt wurde.

Die "alte" Regelung zur Oberliga mit 18 Mannschaften war stets, dass erst bei drei westfälischen Regionalliga-Absteigern auch drei Oberligisten absteigen müssen. So konnten die Westfalenliga-Vizemeister erst profitieren, wenn überhaupt maximal ein westfälischer Regionalligist absteigt. Die geplante Änderung auf drei fixe Oberliga-Absteiger wäre plötzlich ein riesiger Vorteil für die Westfalenligisten, die vermeintlich sogar fünf Aufsteiger stellen dürften, wenn kein westfälischer Regionalligist absteigt. Das hieße, dass die Drittplatzierten ein Aufstiegsspiel machen müssten, um die Oberliga-Sollstärke von 18 Mannschaften zu erreichen. Überhaupt käme es sogar noch zu einem Westfalenliga-Vizemeister-Duell, wenn zwei westfälische Regionalligisten absteigen.

Als Begründung auf dem Staffeltag sei genannt worden, dass der Abstieg von nur zwei Mannschaften aus einer 18er-Liga unverhältnismäßig sei. Hier sei nochmal angemerkt, dass es sich um eine "ewige Regelung" handelt. Zudem wurde diese vorteilhafte Regelung den Vereinen auch vor die Nase gehalten, als diese sich in den vergangenen Jahren über die Quereinsteiger VfL Bochum II und DSC Arminia Bielefeld II "aufgeregt" haben, die letztlich RW Ahlen in der vergangenen Saison faktisch den Abstieg gekostet haben. Nun wäre es fast ein Hohn, wenn die vermeintlich dauerhafte Vorteilsregelung zugunsten der Oberliga Westfalen plötzlich abgeschafft würde, nachdem die Oberliga wieder zur Sollstärke zurückgekehrt ist. Auf Staffeltag überrumpelt