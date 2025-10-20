Planiger Trainer-Trio hört zu Saisonende auf

Planig. Die TSG Planig muss bereits jetzt die Weichen für die sportliche Zukunft der Fußballabteilung stellen. Schon früh in der laufenden Saison haben TSG-Trainer Christoph Schenk und seine Co-Trainer Dennis Mastel und Dogukan Tasyürek bekanntgegeben, dass sie ihre zum Saisonende auslaufenden Verträge nicht verlängern werden.

"Das Trainerteam verlässt die Mannschaft und den Verein dann nach drei sehr erfolgreichen Jahren, absolut im Guten und ohne jeden Groll", betont der Verein in seiner offiziellen Erklärung. Der Dritte im Bunde, Dennis Mastel (33), hatte bereits zu Saisonbeginn angekündigt, dass er sich nach intensiven Jahren zu Saisonende erst einmal eine Auszeit vom Amateurfußball gönnen möchte. Bei Dogukan Tasyürek steht höchstwahrscheinlich eine berufliche Veränderung ins Ausland an, deshalb steht auch der 31-Jährige ab Sommer den Planigern nicht mehr zur Verfügung.

Bis zum Saisonende wollen aber alle drei zusammen mit ihrer Planiger Mannschaft auf bestmöglichem Niveau weiter performen, um einen guten Abschluss in ihrer Spielklasse zu erreichen. Trotz der jüngsten 2:6-Schlappe im Top-Spiel bei der SG Weinsheim rangiert die TSG Planig aktuell als Sechste im vorderen Drittel der Bezirksliga Nahe.

Seine Entscheidung, Planig zu verlassen hatte Schenk am Rande des Spiels am Sonntag bekanntgegeben. Im Sommer, als man sich im Trainerteam auf ein drittes Jahr in Planig verständigt hatte, hätte es noch keine Anfrage von anderen Vereinen gegeben, betonte der 36-Jährige. Nach dieser Saison stünde jedoch eine neue Herausforderung an.

Vorstandsteam zollt höchsten Respekt

Cheftrainer Schenk, zuvor bei der SG Bingerbrück in der A-Klasse Mainz-Bingen auf der Bank, hatte zur Saison 2023/24 in Planig übernommen, belegte mit dem Stadtteilklub zunächst Platz elf und scheiterte ein Jahr später auf Rang drei nur ganz knapp an der Relegation zur Landesliga West. TSG-Vorsitzender Michel Schäfer sowie das gesamte Vorstandsteam der TSG Planig bedauern diesen jüngsten Schritt des Trainerteams, zollen der Entscheidung aber „höchsten Respekt“.





