»Planen für Kreisklasse«: Schöllnach bindet Trainer-Duo Manuel Weinberger und Dominik Kerschl bleiben eine weitere Spielzeit beim designierten A-Klassenmeister

Spielercoach Manuel Weinberger (32) und sein spielender Assistent Dominik Kerschl (29), die beide vor knapp zwei Jahren vom TSV Grafling zum SVS gekommen sind, werden auch in der Spielzeit 2023/2024 das sportliche Sagen haben. "Mit Manuel und Dominik passt es sowohl sportlich als auch menschlich zu 100 Prozent. Deshalb war die Verlängerung reine Formsache. Wir sind froh, dass wir auf der Trainerposition endlich Kontinuität haben", freut sich SV-Vorstand Markus Geier. Auch der in Gotteszell im Landkreis Regen lebende Chefanweiser Weinberger fühlt sich in Schöllnach pudelwohl: "Sportlich könnte es kaum besser laufen und ich fühle mich nicht nur deshalb sehr wohl in Schöllnach. Es ist ein richtiges Team zusammen gewachsen und ich genieße das volle Vertrauen der Vorstandschaft. Außerdem kann ich mir keinen besseren Trainerkollegen als Dominik vorstellen. Die Tatsache, dass bereits jetzt der komplette Kader mündlich für die neue Saison zugesagt hat, zeigt dass es bei uns in der Mannschaft und im Verein hervorragend passt."







Priorität für die weiteren Planungen hat es, die aktuelle Mannschaft zusammenzuhalten und auf der einen oder anderen Position etwas zu machen. "Wir planen für die Kreisklasse und möchten uns dort etablieren. Dementsprechend wollen wir uns auch gezielt verstärken", berichtet Markus Geier, der vielleicht sogar schon in der Winter-Transferperiode einen hoffnungsvollen Akteur verpflichten kann: "Wir haben die Zusage von einem jungen Offensivspieler, der schon Bezirksligaluft geschnuppert hat. Allerdings müssen wir uns noch mit dessen aktuellen Verein über die Wechselmodalitäten einigen."