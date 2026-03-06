Planegger Zusatzeinheiten: SVP nimmt vor Geiselbullach-Spiel klasische Tugenden ins Visier

Mario Simic - Fußball - Bezirksliga Süd - 12. Spieltag - Saison 2025/26 - SV Planegg-Krailling (SVP) - VfL Denklingen - 5. Oktober 2025 – Foto: Andreas Mayr

Der SV Planegg-Krailling kam in Gilching nur zu einem 1:1. Coach Pero Vidak vermisste Kampfgeist und Laufbereitschaft. Jetzt geht‘s gegen den TSV Geiselbullach.

Ein wirkliches Straftraining hat Pero Vidak seinen Fußballern in dieser Woche nicht aufgebrummt. „Wir sind nicht so unkorrekt, zu sagen, dass man in Gilching gewinnen muss“, stellt der Trainer des SV Planegg-Krailling klar. Am Sonntag war der aufstiegsambitionierte Tabellenzweite der Bezirksliga Süd beim aktuellen Fünften nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Zwar büßte der SVP dadurch zwei Punkte auf den SC Olching ein und musste den Spitzenreiter erst einmal ziehen lassen. Dennoch kann Vidak in der Nachbetrachtung in dem Punktgewinn sogar einen Teilerfolg erkennen, schließlich gehört der TSV zu den besten Heimteams der Liga, verlor zu Hause erst einmal in dieser Saison.

Was Planeggs Trainer trotzdem ärgerte, war der Auftritt seiner Mannschaft, mit dem er – unabhängig vom Ergebnis – nicht ganz einverstanden war. „Meine Spieler haben nach der guten Vorbereitung wohl geglaubt, dass es allein spielerisch geht. Wir wissen, dass wir spielerisch gut sind, das ist aber nur eine Komponente im Fußball“, führt Vidak aus. „Man muss läuferisch und kämpferisch genauso auf der Höhe und mindestens ebenbürtig sein, um dann das Spielerische als Trumpf auszuspielen. Hoffentlich haben wir aus dem Gilching-Spiel gelernt.“

Und daher gab es zwar kein klassisches Straftraining vor dem Heimspiel an diesem Sonntag (15 Uhr) gegen den abstiegsbedrohten TSV Geiselbullach, ein bisschen an die klassischen Tugenden im Fußball erinnerte Vidak seine Mannen unter der Woche dann aber doch. „Wir haben neben unserem normalen Programm ein paar Zusatzeinheiten gemacht, aber wir haben sie nicht kaputttrainiert“, sagt der SVP-Coach.

Das wäre angesichts der bevorstehenden Aufgabe wohl auch kontraproduktiv gewesen. Denn gegen Geiselbullach dürfte erneut wieder viel Fitness und Kampfgeist bei den Schwarz-Blauen gefragt sein. Im Hinspiel tat sich der Favorit auswärts lange schwer, erzielte erst kurz vor Schluss das erlösende 2:0, nachdem der TSV zuvor die Latte getroffen hatte. „Das ist keine Laufkundschaft“, betont Vidak daher.

Für die sonntägigen Gäste ist es das erste Pflichtspiel des Kalenderjahres. Der Tabellen-14., bei dem Spielertrainer Stefan Held sein Amt nach der Saison niederlegt, ist im Abstiegskampf auf jeden Punkt angewiesen. Wenn es nach den Planeggern geht, soll am Sonntag aber kein weiterer hinzukommen. Sie hätten die Enttäuschung von unmittelbar nach dem Gilching-Spiel bereits abgeschüttelt, sagt Vidak, der auf seinen spielenden Co-Trainer Martin Bauer verzichten muss. Dieser muss seinem Knie nach den aufreibenden 90 Minuten in der Vorwoche eine Pause gönnen. Mario Simic ist zudem angeschlagen. Dafür dürfte der zuletzt erkrankte Fabijan Podunavac als Option für die offensive Außenbahn in den Kader zurückkehren. mg