Planegg schlägt Srbija zur Generalprobe – Zweitvertretung wird zerlegt

Zum Abschluss der Wintervorbereitung haben die Planegger Bezirksliga-Fußballer den dritten Sieg im vierten Testspiel eingefahren. 100-prozentig zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft war SVP-Coach Pero Vidak aber auch diesmal nicht. „Es gibt noch ein paar Baustellen“, gab er nach dem Gastspiel zu. Zumindest die Herangehensweise stimmte aber beim Aufstiegsanwärter der Bezirksliga Süd. Gegen das Schlusslicht der Ost-Staffel, das sich in der Winterpause allerdings personell deutlich verstärkt hatte, kontrollierten die Schwarz-Blauen das Geschehen über weite Strecken und kamen zu zwei schön herausgespielten Toren. Ende der ersten Halbzeit setzte Niek Khazali eine Flanke von rechts weich auf die linke Strafraumseite, wo Matija Milic die Kugel annahm und freistehend zur Führung abschloss. In der 69. Minute fand der SVP gute Lösungen gegen das Pressing der Hausherren, am Ende des Angriffs spielte Toptorjäger Valentino Gavric im Eins-gegen-eins seine ganze Klasse aus und hob den Ball zum Endstand ins Netz.

Dass seine Mannschaft aber nicht immer so gut von hinten herauskombinierte wie vor dem 2:0, sondern sich im Gegenteil auch einige Ballverluste im Spielaufbau leistete, störte Vidak. Zwar konnte Srbija die so entstehenden Chancen nicht nutzen, Planeggs Coach aber mahnte: „Es greift noch nicht alles.“ Personell hatte Vidak eine gute und eine schlechte Nachricht vom Sonntagsspiel mitzuteilen. Der Wermutstropfen war, dass Mario Simic zur Pause mit einem dicken Knöchel in der Kabine bleiben musste. Dafür feierte Abwehrchef Martin Bauer in der Schlussphase sein Comeback nach Knie-OP im Herbst. Immerhin zehn Minuten wirkte der Routinier mit.

„Wir sind manchmal noch zu grün hinter den Ohren“, sagte Trainer Stefan Suchanke nach der überraschend deutlichen Testspiel-Pleite der Planegger Zweiten am Sonntag. Obwohl der Kreisklassist derbe unter die Räder gekommen war, wirkte der Coach recht gefasst. „Es hört sich dumm an, aber wir haben es eigentlich nicht so verkehrt gemacht“, befand Suchanke. Weil das vorangegangene Spiel der ersten Mannschaft Schwabings aufgrund einer schweren Verletzung kurz nach der Pause abgebrochen worden war, erhielt der Zweitvertretung der Münchner kurzfristig punktuelle Verstärkung aus der Landesliga.

Dieser Umstand machte sich auf dem Feld bemerkbar, geschlagen wurde die SVP-Reserve unter anderem durch die außergewöhnliche Abschlussqualität der Hausherren: Sieben der neun Tore erzielte der FC von außerhalb des Strafraums. Aus Sicht Suchankes verteidigte Planegg in diesen Situationen dennoch zu sorglos: „Wir sind oft zu früh draufgegangen und haben dadurch Lücken vor dem Strafraum gerissen.“ Vorrangig sieht er in der Klatsche aber einen positiven Beitrag zum Lernprozess seiner Schützlinge: „Wir können viel mitnehmen. Uns wurde aufgezeigt, was schon ganz gut läuft und wo wir noch Steigerungspotenzial haben.“

FC Eintracht München – TSV Neuried U23 4:2

Die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart ist der Neurieder U23 nicht geglückt. Eine Woche vor dem richtungsweisenden ersten Punktspiel im Jahr 2025 gegen den Tabellenletzten der Kreisklasse 3, NK Dinamo München, verlor der aktuelle Vorletzte am Sonntag beim FC Eintracht München. Das Team von Trainer Robert Schöttl ging bei dessen Ex-Verein, bei dem inzwischen Ex-Bayernliga-Stürmer Angelo Hauk Spielertrainer ist, durch Adam Koershuis Garcia in der 21. Minute in Führung. Der Neurieder Winterneuzugang aus Barcelona hatte bereits zwei Wochen zuvor bei der 3:5-Niederlage gegen den SV Germering getroffen. Bis zur Halbzeitpause konnten die Grün-Weißen die Führung halten, gut zehn Minuten nach Wiederbeginn glichen die Gastgeber aus. Neurieds Zweiter gelang mit dem Treffer zum 2:1 zwar die perfekte Antwort, in der Schlussphase ließen sich die Gäste aber – wie schon gegen Germering – die Führung noch nehmen.

Nach drei Testspielen (ein Sieg, zwei Niederlagen) wird es für die abstiegsbedrohte TSV-Reserve am Sonntag ernst: mit dem essenziellen Kellerduell gegen Dinamo.

SG Schäftlarn/Baierbrunn – Gautinger SC 1:0

Der GSC hat sich aus der Winterpause zurückgemeldet. Am Sonntag bestritt der Kreisklassist von Trainer Franz Gaul das erste Spiel seit mehr als drei Monaten. Dabei verloren die mit einem gemischten Kader aus erster und zweiter Mannschaft angetretenen Gautinger in Schäftlarn knapp. „Es war in etwa wie erwartet“, sagte GSC-Kapitän Julian Feser. Man habe gemerkt, dass es für die Gastgeber bereits das vierte Vorbereitungsspiel war und diese außerdem den Kunstrasenplatz gewohnt seien. Gauting habe gut dagegengehalten, es gebe aber noch einige Luft nach oben. „Es war über weite Strecken solide. Wir müssen jetzt einfach in den Spielfluss kommen“, so Feser.

Das Tor des Tages für den A-Klassisten fiel nach sieben Minuten aus stark abseitsverdächtiger Position. Da die Würmtaler einige gute Möglichkeiten zum Ausgleich vergaben, blieb es beim 0:1. In der Schlussphase sah Feser nach einem Wortgefecht mit dem Unparteiischen noch die Rote Karte. „Da muss ich ruhiger bleiben“, sagte der Kapitän selbstkritisch.