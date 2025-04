Planegg mit leichten Vorteilen – Definitiv ein gewonnener Punkt

Planegg – Es ist ein Punkt, der Gold wert sein kann: das 1:1 des SV Planegg-Krailling am Samstag gegen den FC Wacker München. Einerseits, weil der Aufsteiger aus dem Würmtal damit den psychologischen Vorteil behält, auf Aufstiegsrelegationsplatz zwei (46 Punkte) zu stehen, und damit der Druck bei den Verfolgern von Wacker (45), dem SV Raisting und dem 1. FC Penzberg (je 43) bleibt, auf jeden Fall noch Boden gutmachen zu müssen.

Raisting und Wacker mit einem Spiel weniger – direkter Vergleich könnte eine Rolle spielen

Auch wenn der FCW und Raisting jeweils noch ein Spiel mehr in der Hinterhand haben. Viel wichtiger aber könnte das Remis noch für die Wertung der direkten Vergleiche werden. Denn in der engen Tabellenkonstellation der Bezirksliga Süd ist es durchaus denkbar, dass am Saisonende zwei oder mehr Teams punktgleich sind und die direkten Duelle für die Ermittlung der Positionen hinter dem wohl unaufhaltsam zum Titel marschierenden SV Aubing eine Rolle spielen.