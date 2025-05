Planegg macht seine Hausaufgaben: Aufstiegsrennen der Bezirksliga Süd spitzt sich zu

Bis Sonntagnachmittag sah es so aus, als würde es das perfekte Wochenende für den SV Planegg-Krailling werden. Der Fußball-Bezirksligist hatte am Samstag sein Spiel beim TSV Peiting souverän und jederzeit ungefährdet mit 4:0 (2:0) gewonnen. Den wichtigeren Sieg aus Sicht der Schwarz-Blauen hatte aber am Abend zuvor die U23 des FC Deisenhofen eingefahren, für die es in der Tabelle um nichts mehr geht.

Das von Planeggs Ex-Coach Andreas Budell trainierte Team erwies dessen ehemaliger Mannschaft einen Riesengefallen, schlug den SV Raisting mit 5:3 und kegelte diesen aus dem Aufstiegsrennen. „Hut ab vor der Einstellung und Motivation von Deisenhofen“, sagte der aktuelle SVP-Trainer, Pero Vidak. Durch das Ergebnis zog sein Team am vorletzten Spieltag der Saison an Raisting vorbei und schob sich zwischenzeitlich auf Relegationsrang zwei nach vorne – so weit alles optimal also.

Damit Planegg die perfekte Ausgangslage im Dreikampf für das Saisonfinale behalten hätte, hätte nur noch am Sonntag der vormalige Zweite, FC Wacker München, sein Gastspiel beim SV Aubing nicht gewinnen dürfen. Ein äußerst realistisches Szenario, schließlich hatten die bereits seit Wochen als Meister feststehenden Aubinger bis dato noch kein einziges Saisonspiel verloren.

Doch ausgerechnet im für Planegg so entscheidenden Spitzenspiel riss die famose Serie des SVA: Wacker gewann 3:1, behauptete Tabellenplatz zwei und hat es am letzten Spieltag selbst in der Hand, in die Relegation einzuziehen. Der SVP hingegen muss auf einen Ausrutscher des Konkurrenten hoffen – der ebenfalls gegen Budell und Deisenhofen antritt. Der ehemalige Coach kann also zum doppelten Retter werden.

„Und schon schießt er zwei Tore.“

Pero Vidak, Trainer des SV Planegg-Krailling, über den in die Offensive beorderten Abwehrschef Martin Bauer.

Dass sie aber dennoch weiterhin vom Durchmarsch in die Landesliga träumen dürfen, haben die Würmtaler ihrem 4:0-Erfolg in Peiting zu verdanken. Und insbesondere einem Mann, der seine Offensivqualitäten länger nicht mehr unter Beweis hatte stellen können, dies am Samstag aber in beeindruckender Manier tat: Martin Bauer.

Der spielende Co-Trainer des SVP, der seit Jahren vor allem als Abwehrchef glänzt, war von Vidak diesmal von Beginn an in die Offensivreihe beordert worden. „Und schon schießt er zwei Tore“, sagte sein Coach schmunzelnd. Bauer war nicht umsonst vor seinem Tätigkeitswechsel in Richtung Defensive jahrelang für offensive Dynamik und Torgefahr bekannt gewesen.

Bereits nach vier Minuten brachte der 35-Jährige die Gäste in Front, Mitte der zweiten Halbzeit gelang ihm das 3:0. Den zweiten Planegger Treffer hatte der wieder genesene Toptorjäger Valentino Gavric erzielt (8.) und damit früh jegliche Spannung aus der Partie genommen. Joker Matej Bonic setzte mit dem 4:0 den Schlusspunkt (72.).