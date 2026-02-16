Planegg-Krailling schlägt Landesligist 6:1 – Gilching „zu fahrlässig“ gegen Bayernligist Testspiele zur Vorbereitung von Tobias Empl · Heute, 09:27 Uhr · 0 Leser

Nächster Test gegen einen Bayernligisten. Ganz mithalten konnten der TSV Gilching-Argelsried am Ende nicht, aber die Ansätze waren gut. – Foto: Doreen Kluge

Die SV Planegg-Krailling setzte im Testspiel ein Ausrufezeichen gegen Passau. Gilching kassierte dagegen eine 2:5-Niederlage in Ismaning.

Bezirksliga FC Ismaning – TSV Gilching-A. 5:2 (3:1) Sa., 14.02.2026, 14:00 Uhr FC Ismaning FC Ismaning TSV Gilching-Argelsried Gilching-A. 5 2 Abpfiff Schon gegen den TSV Landsberg hatten sich Gilchings Bezirksliga-Fußballer während der laufenden Winter-Vorbereitung gut verkauft. Am Samstag stellte das Team von Cheftrainer Christian Rodenwald den nächsten Bayernligisten über weite Strecken vor Aufgaben, letztendlich unterlag die Gast-Elf dennoch mit 2:5 (1:3) beim FC Ismaning, Ex-Klub des Gilchinger Übungsleiters. Ausschlaggebend für die Testspiel-Niederlage seien die gleichen Probleme wie in den vergangenen Wochen gewesen, erklärte Rodenwald: „Wir kriegen einfach zu viele Gegentore und gehen zu fahrlässig mit unseren eigenen Möglichkeiten um.“ In den entscheidenden Situationen präsentierte sich der Favorit schlichtweg abgezockter, abgesehen vom Endresultat war der Trainer dennoch zufrieden mit dem Auftritt seines Teams.

„Teilweise haben wir die Bayernliga-Mannschaft bespielt. Es waren viele Ballstafetten dabei. Ein super Test für uns“, so Rodenwald. Es entwickelte sich von Beginn an ein offener Schlagabtausch. Auf Ismanings frühen Führungstreffer (6.) durch Ilkan Atak antwortete Leander Kraus zum 1:1 (9.). Anschließend brachte Atak die Gastgeber erneut in Führung (16.). Gilching bot sich im Gegenzug vom Elfmeterpunkt wieder schnell die große Chance zum 2:2-Ausgleich, doch Louis Fleddermann setzte den fälligen Strafstoß nach Foul an Maxmilian Karl unglücklich an den Pfosten (23.). Ismaning baute den Vorsprung bis in die Schlussphase durch Tore von Philip Kuhn (43.), Dogukan Mumcu (60.) und Lucio Gonzalo Theveny (74.) auf 5:1 aus, ehe Jomarcio Augusto per Freistoß den Schlusspunkt setzte (89.). (kd) SV Planegg-Krailling – 1. FC Passau 6:1 (4:1)

Mit einem auch in dieser Höhe verdienten 6:1-Erfolg gegen den klassenhöheren Landesligisten 1. FC Passau haben die Fußballer der SV Planegg-Krailling im Testspiel am Samstag ein deutliches Ausrufezeichen für die Rückrunde der Bezirksliga gesetzt. Bereits in der 1. Minute brachte Aleksandar Demonjic seine Farben mit 1:0 in Führung. Nach dem schnellen 1:1 durch Noah Aklassou (4.) wurde die Qualität der Passauer sichtbar, doch die Hausherren antworteten eindrucksvoll und übernahmen zunehmend die Kontrolle. Valentino Gavric stellte in der 22. Minute auf 2:1, ehe Demonjic mit einem Doppelpack (29./34.) noch vor der Pause auf 4:1 erhöhte. Martin Bauer traf in der 51. Minute zum 5:1, den Schlusspunkt setzte erneut Demonjic mit seinem vierten Treffer in der 74. Minute. „Das war ein sehr wichtiger Test, weil der Gegner höher spielt“, erklärte Trainer Pero Vidak nach Abpfiff. „Beim 1:1 hat man ihre Klasse gesehen. Aber wir haben einen superguten Tag erwischt und die richtige Antwort gegeben.“ Besonders zufrieden zeigte sich der Coach mit der Spielweise: „Wir haben unsere Aktionen stark vorgetragen, mit Tempo kombiniert und konsequent zu Ende gespielt. Der Gegner war wohl überrascht von unserer starken Gegenwehr.“ Der Sieg sei „hochverdient“ gewesen. „So etwas kommt nur zustande, wenn alle ihren Beitrag leisten und füreinander arbeiten. Ein großes Lob an die ganze Mannschaft“, betonte Vidak. (am) Kreisliga MTV Berg – SV Polling 2:1 (1:1)

„Das Ergebnis rundet eine gute erste Woche ab“, bilanzierte Bergs Trainer Maximilian Wagner nach dem 2:1-Testspielsieg über Bezirksligist SV Polling am Samstag. Der Vorbereitungsstart ist seiner Kreisliga-Elf also gelungen. Von Beginn an fand der MTV gut ins Spiel und setzte den vermeintlichen Favoriten aus Polling früh unter Druck. „Schon die ersten 20 Minuten waren sehr gut. Da hätten wir schon zwei oder drei Tore machen können“, erklärte Wagner. Folgerichtig war daher das 1:0 durch Hannes Rittweger (24.). Wenige Minuten zuvor war Rittweger noch im Alleingang an Gäste-Torhüter Mathias Schuster gescheitert. Beim Ausgleichstreffer zum 1:1 (30.) durch Fabian Loos stellte dann auch Polling seine Qualität unter Beweis. Doch nach dem Seitenwechsel diktierte wieder der MTV – trotz acht Wechsel – das Tempo. Besonders freute sich Wagner über das gelungene Comeback von Tim Kayser. Die ehemalige Bezirksliga-Größe bereitete den späten Siegtreffer von Christoph Speth vor (82.). „Tim wird auf Sicht zurückkommen. Mit ihm haben wir einen Unterschiedsspieler“, verkündete der Trainer. (kd) Kreisklasse TSV 1860 München III – MTV Dießen 4:0 (2:0)

Im ersten Testspiel des Jahres hat Fußball-Kreisklassist MTV Dießen eine deutliche Niederlage kassiert. MTV-Spielertrainer Philipp Ropers war mit dem Auftritt seines Teams am Samstag beim TSV 1860 München III, aktuell Tabellenvierter der Kreisliga München 2, dennoch über weite Strecken einverstanden. „Der Gegner war körperlich, technisch und taktisch sehr gut“, sagte Ropers. Seine Mannschaft habe gut dagegengehalten und eine kämpferisch gute Leistung gezeigt. „Es war dann einfach nicht mehr drin“, stellte Ropers fest. Die Gastgeber gingen auf dem Kunstrasenplatz in Giesing im ersten Durchgang durch einen Elfmetertreffer sowie ein Kontertor mit 2:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel verteidigten die Gäste vom Ammersee lange Zeit ordentlich und nutzten eine Zeitstrafe für den Gegner auch für einige Offensivbemühungen, ohne dabei jedoch zwingend zu werden. In der Schlussphase konnten die Münchner nach zwei Fehlern in der MTV-Defensive noch zwei Treffer nachlegen. (te) FSV Höhenrain – SV Bad Heilbrunn 0:3 (0:3)

Von einem ernsthaften Rückschlag kann man bei Höhenrains 0:3-Testspielniederlage am Samstag nicht wirklich sprechen – zu groß sind die strukturellen Unterschiede zwischen dem Kreisklassisten und Bezirksligist SV Bad Heilbrunn. „Trotzdem wollten wir uns auch gegen einen höherklassigen Gegner gut verkaufen und ein ordentliches Ergebnis erzielen“, stellte FSV-Trainer Christian Sedlmeier klar. In der ersten halben Stunde präsentierte sich seine Elf ordentlich, auch wenn sie nach Geschmack des Übungsleiters noch etwas zu mutlos agierte. „Wir haben anständig verteidigt. Läuferisch und balltechnisch war uns der Gegner aber natürlich überlegen“, musste Sedlmeier anerkennen. So gingen die Gäste noch vor der Pause mit 3:0 in Führung – alle drei Gegentore (31., 41., 44.) hatte der FSV durch einfache Abspielfehler im Mittelfeld selbst begünstigt. „Die zweite Halbzeit war dann besser. Wir haben uns mehr zugetraut“, berichtete der Coach anschließend. (kd) SpVgg Erdweg – TSV Pentenried 3:1 (1:0)