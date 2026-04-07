Planegg-Krailling ringt den SV Ohlstadt trotz Rückstand nieder

Der SV Planegg (links) drehte die Partie gegen Ohlstadt. – Foto: Oliver Rabuser

Gewackelt, aber nicht gefallen: Die Bezirksliga-Fußballer des SV Planegg-Krailling verteidigten am Samstag ihren zweiten Platz durch einen mühsamen 2:1 (0:0)-Heimerfolg über Aufsteiger SV Ohlstadt. Mitte der zweiten Halbzeit sah es aber gar nicht gut aus für den SV Planegg-Krailling. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Fußballer aus dem Würmtal nicht einmal unverdient im Rückstand, zu allem Überfluss zählte der Ausgleich durch Leonardos Lajqis Kopfball nicht. Der ansonsten gute Schiedsrichter hatte auf Freistoß für Planegg entschieden und den Vorteil für die Hausherren damit weggepfiffen. Eine Sekunde, bevor der Ball im Netz zappelte. „Sehr unglücklich“, urteilte Co-Trainer Martin Bauer. Doch die Hausherren verfielen nicht in Panik und drehten die Partie mit zwei Treffern zum 2:1-Sieg doch noch. „Das spricht für die Mannschaft“, lobte Bauer, der selbst entscheidenden Anteil am Erfolg hatte.

Doch der Reihe nach: In der ersten Halbzeit hatten sich die klar favorisierten Gastgeber auf ihrem engen, unebenen Platz gegen clever spielende Ohlstadter sehr schwergetan. Kurz vor der Pause wären die Gäste sogar beinahe in Führung gegangen, doch der wiedergenesene SVP-Keeper Marijan Krasnic war im direkten Duell mit Luis Steffl Sieger geblieben. Das zweite Aufeinandertreffen hatte Steffl dann für sich entschieden. Wieder waren die Planegger bei einem Gegenstoß des SVO unaufmerksam gewesen. „Irgendwie war das aber ein Weckruf für uns“, urteilte Bauer.