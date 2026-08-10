Planegg-Krailling als Aufbaugegner: Niederlage gegen den TSV Kastl Landesliga Südwest von Tobias Huber · Heute, 10:31 Uhr · 0 Leser

Mehr als der Anschlusstreffer gelang dem SV Planegg-Krailling nicht: Das Tor zum 1:2 erzielte Leonardo Lajqi (r.). – Foto: Andreas Mayr

Der SVP kassiert nach schnellem 0:2-Rückstand die zweite Niederlage in Folge. Auch eine halbe Stunde in Überzahl bringt gegen Kastl nichts mehr.

Im Kreise seiner Fußballer sprach Pero Vidak nach dem Abpfiff wie gewohnt Klartext. „Das war nicht landesligareif“, sagte der Trainer des SV Planegg-Krailling nach der 1:2 (0:2)-Heimpleite gegen den zuvor dreimal klar in Folge unterlegenen TSV Kastl. Die Würmtaler waren am Sonntag der ideale Aufbaugegner für die Mannschaft von Trainer Martin Göppinger. Katastrophales Rückzugsverhalten ermöglichte den Gästen bereits nach zwölf Minuten eine schnelle 2:0-Führung. Aleksandar Demonjic, diesmal aufgrund der Personalsorgen als Innenverteidiger eingesetzt, agierte viel zu offensiv, in diese Lücken stießen die Kastler immer wieder hinein. Zu allem Überfluss sah auch Torhüter Simon Oppolzer bei beiden Gegentoren nicht glücklich aus. Beim 0:2 sprang der Ball jedoch auch unglücklich vor Oppolzer auf, er konnte so nicht mehr parieren. Wenn wir nicht 100 Prozent auf den Platz bringen, reicht es nicht für die Landesliga. SVP-Trainer Pero Vidak nach der bislang schlechtesten Saisonleistung

Dieser Schock saß tief beim SVP, der bis zur Pause kaum etwas Vernünftiges zustande brachte. Demonjjic setzte einen Freistoß an den Pfosten, André Gasteiger scheiterte frei vor dem gegnerischen Tor an TSV-Torwart Andreas Preller. Der Rest war Stückwerk. „Das war eine ganz schwache Halbzeit“, analysierte Vidak. Er reagierte mit einem Doppelwechsel. Rückkehrer Dario Matijevic und Ante Kraljevic stabilisierten das SVP-Spiel etwas. Zwei Szenen sorgten für neue Hoffnung beim Neuling. Als der durchgebrochene Vinzenz Wolf von Samuel Stunz kurz vor dem Strafraum zu Fall gebracht wurde, sah der Kastler Verteidiger zu Recht vom guten Schiedsrichter Rot und musste vom Feld (59.). Ersatzkapitän Leonardo Lajqi köpfte acht Minuten später den Anschlusstreffer nach einem Freistoß. Die Platzherren waren zurück in der Partie.