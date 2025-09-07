Plan- und ideenlos – desolates Pipinsried verliert gegen Heimstetten

Nach einer desolaten ersten Halbzeit hat der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried sein Heimspiel am Samstag gegen den SV Heimstetten verdient mit 2:4 verloren.

Der FC Pipinsried ist meilenweit hinter seinen Ansprüchen zurück. Zu Saisonbeginn sprach man von „ambitionierten Zielen“, ein Kader mit Regionalligaformat wurde zusammengestellt. Nach acht Spielen herrscht die pure Ernüchterung. Mit gerade einmal elf Punkten rangiert die Mannschaft von Cheftrainer Sepp Steinberger auf Rang sieben, der Rückstand zur Tabellenspitze beträgt bereits elf Punkte. Allerdings sind es gerade einmal drei Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz. Abstiegsrelegationsplatz, um genau zu sein.

Bisher konnte sich der FCP auf die individuelle Klasse seiner Spieler verlassen, dies zog am vergangenen Samstag gegen Heimstetten gar nicht. In der ersten Halbzeit konnte der Zuschauer den Eindruck gewinnen, die Pipinsrieder hätten sich das Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der Slowakei zu Herzen genommen, um es den Nationalspielern gleichzutun.

Die erste Halbzeit ist ein Desaster

Was die rund 450 Zuschauer in der ersten Halbzeit im Spiel gegen Heimstetten von Seiten des Gastgebers über sich ergehen lassen mussten, war schon mehr als schwere Kost. Im Prinzip war es gar keine Kost. Nach dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Torsten Wenzlik fragen sich auf der Pipinsrieder Tribüne nicht wenige: „Was war das denn?“

Zu Recht, denn beim Gastgeber lief im ersten Spielabschnitt nichts. Plan- und ideenlos sah das Spiel aus, hinzu kamen ungewohnt viele technische Mängel. Auch die Gegentore fielen billig, sie verliefen alle nach demselben Strickmuster: schnelles Spiel der Heimstettener, die Pipinsrieder begleiteten ihre Gegenspieler, griffen aber nicht ein. Der Gast spielte sicherlich keinen Zauber-Fußball, allerdings langte dies, um dem Gastgeber gleich drei Treffer in der ersten Halbzeit einzuschenken.

Verletzungspause stoppt Aufholjagd

Augenscheinlich hatte FC-Trainer Sepp Steinberger überhaupt keinen Zugriff und keinen Zugang zu seiner Mannschaft. Ja, die Ilmtaler mussten einige Verletzte und Kranke ersetzen, die Abwehr stellte sich beinahe von selbst auf, allerdings fehlten Maßnahmen von außen, um das Debakel in der ersten Halbzeit in Grenzen zu halten und das eigene Spiel zu ändern, um besseren Zugriff zu bekommen.

Das 4-1-4-1-System zog überhaupt nicht, das Zentrum war zumeist offen, im Mittelfeld offenbarten sich für den Gegner Freiräume, die man normalerweise nicht in der Bayernliga findet. Ein Eingreifen von außen – Fehlanzeige. So ging es mit einem verdienten 3:0 für Heimstetten in die Halbzeit.

Anderes Gesicht in Hälfte zwei

Warum der FC Pipinsried nach der Pause zunächst so auftrat, wie man sich erhofft, war die große Frage. Endlich spielte die Mannschaft um Kapitän Benedikt Lobenhofer nach vorne, machte Druck. Endlich kein Ballgeschiebe mehr wie in der ersten Halbzeit.

Entsprechend boten sich Chancen. Nico Karger versiebte in der 47. Minute noch in aussichtsreicher Position. Dann traf Florian Gebert zum 1:3 und hatte anschließend die große Chance, auf 2:3 zu verkürzen. Doch der Ball strich Gebert über den Scheitel.

Danach fing die Verletztenserie für Heimstetten an. Zunächst eine Armverletzung von Daniel Steimel, der Heimstettener wurde vom Sanka ins Krankenhaus gebracht. Dann zerrte sich Lukas Riglewski den Oberschenkel, und Rene Rüther musste kurz nach einem Kopftreffer ebenfalls den Platz verlassen.

Steinberger: „Nicht-Leistung der ersten Halbzeit“

Speziell nach der langen Verletzungsunterbrechung von Steimel war der Spielfluss bei den Pipinsriedern dahin, man mühte sich zwar weiter, mehr als das 2:3 durch Valdrin Konjuhi war aber nicht mehr drin. SV-Stürmer Dominique Girtler machte dann in der zehnten Minute der Nachspielzeit alles klar.

„Ich bin schon ein paar Jahre in Pipinsried“, so Steinberger. Er stelle sich gerne vor die Mannschaft, verteidige sie auch. „Aber die Nicht-Leistung der ersten Halbzeit, die kann man nicht entschuldigen. Deshalb war es mir in der Pause wichtig, dass wir in der zweiten Halbzeit anders auftreten. Egal wo, ob in der A-Klasse oder in der Champions League, man hat eine Verpflichtung gegenüber den Leuten, die Eintritt bezahlen.“

Pipinsried-Coach sichtlich angefressen

Sinnbildlich, so Steinberger weiter, sei das Tor zum 3:0 gewesen. „Da jammern wir einem Foul hinterher und führen drei Mal keinen Zweikampf.“ Und der Übungsleiter weiter: „Da muss ich mich auch mal hinterfragen, was will ich? Hab ich Ziele?“

Morgen spielt der FC Pipinsried im Sparkassenpokal beim SV Ampermoching. Auf den Auftritt des Bayernligisten beim Kreisklassisten darf man gespannt sein. Ein „Weiter so“ kann und darf es beim FC Pipinsried nicht geben.