Plan mit Kontinuität

Der Kreisoberligist VfL Philippsthal geht auch in der Saison 2026/27 mit Markus Ruppel als Trainer in die Spielzeit. Das berichtet die HNA unter Berufung auf den sportlichen Leiter Christoph Voland.
Ruppel, der den Verein seit zwei Jahren betreut, soll die sportliche Entwicklung damit weiter prägen – insbesondere mit Blick auf junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Zur Winterpause überwintert der VfL als Tabellenzehnter.