Plan des SV Erbenheim: Erst Derbysieg, dann Kerb weiterfeiern

Wiesbaden. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen? Beim SV Erbenheim muss es am kommenden Sonntag umgekehrt laufen. Denn in Erbenheim beginnt bereits am Donnerstagabend die Kerb. Und während sonntags der Kerbezug durch die Straßen rollen wird, sind die Aktiven des SVE und vermutlich auch eine Schar an Unterstützern gar nicht dabei - denn der SV Erbenheim ist einen Ort weiter in der Gruppenliga gefordert. Dann nämlich, wenn der FC Bierstadt zum Ländches-Derby bittet (Anstoß 15 Uhr, der Kurier die Partie im Livestream). Die Marschroute dürfte klar sein: Mit drei Punkten im Rücken wieder heimkehren und weiterfeiern.

Ob das klappt, bleibt abzuwarten. Schließlich ist der SV Erbenheim eher mittelmäßig in die Saison gestartet. Neun Punkte nach neun Spielen sind es bislang. „Ich habe mir mehr erhofft“, gibt Spielertrainer Karim El Bakkaoui zu. Nur in einer Partie habe er bislang alle Spieler beisammen gehabt, erklärt er. Gegen TuRa Niederhöchstadt musste er gar ohne etatmäßigen Keeper auskommen. Denn Woche für Woche machen dem SVE-Coach personelle Ausfälle einen Strich durch die Rechnung.

Was dazu führt, dass El Bakkaoui, der sich in dieser Saison eigentlich aufs Coachen fokussieren und bei Bedarf in der Zweiten aushelfen wollte, bislang in allen Saisonspielen zum Einsatz kam - mit 40 Jahren wohlgemerkt. Auch am Sonntag fallen mit Kapitän Lee Nguyen (Bänderriss), Fouad El Bakkaoui (Aufbau nach Kreuzbandriss) und Yama Afghanyar (Muskelfaserriss) wichtige Stützen definitiv aus. Immerhin: Linksverteidiger Houssam Roubiou (nach Sperre), Edgard Krebs, Nicklas Feidt (beide nach Urlaub) und Keeper Timo Nietsch (hatte kurzzeitig pausiert) kehren ins Aufgebot zurück. Sollte es nun auch bei Nicklas Pitas (Rückenprobleme) und Raffael Grigoryan (Fersensporn) für einen Einsatz reichen, dann könnte sich El Bakkaoui das Spiel auch mal zunächst von der Seitenlinie ansehen.

Bierstadt bisher eine „launische Diva“

Und hätte von außen dann die gleiche Aussicht aufs Spiel wie sein Pendant beim FCB, René Keutmann. Doch die personelle Situation sieht in Bierstadt besser als beim Rivalen aus dem Ländchen aus. „Wir haben alle an Bord“, erklärt Keutmann. Ähnlich wie beim Gegner ist es in Bierstadt bis dato eine wechselhafte Saison, wenngleich es etwas mehr Höhen und etwas weniger Tiefen gab. Das ist nicht überraschend, denn die junge Bierstadter Mannschaft muss sich nach einem großen Umbruch im Sommer erst mal finden.

Zu den bislang eingefahrenen elf Punkten dürften durch die zu erwartende Wertung der Abbruch-Partie gegen Türk Kelsterbach noch drei Zähler dazukommen. „Wir waren bisher wie die Frankfurter Eintracht, eine launische Diva. Aber wir stabilisieren uns immer mehr“, sagt der Trainer und lobt die permanent hohe Bereitschaft und Teilnehmerzahl in der wöchentlichen Trainingsarbeit gemeinsam mit seinem Co-Trainer Gert Kramp. „Man merkt, es geht um Plätze in der Startelf, da ist ein ganz anderer Eifer dahinter“, sagt Keutmann.

Mit Eifer soll auch der Heimsieg gegen den SVE gelingen. Die Erinnerungen ans vergangene Heimspiel gegen die Erbenheimer sind gut, als die Bierstadter eine arg ersatzgeschwächte Gäste-Elf mit 9:1 demütigten. Am Sonntag dürfte es definitiv enger werden. „Das ist eine qualitativ hochwertige Truppe, da musst du jeden im Auge haben“, warnt Keutmann. Der Coach rechnet mit 150 bis 200 Zuschauern.