Plan des FC Bayern mit Lennart Karl wirft viele Fragen auf

Sportlich ließ das Abschneiden des FC Bayern bei der Klub-WM mit dem Viertelfinal-Aus zu Wünschen übrig. Die Horror-Verletzung von Jamal Musiala versetzte den gesamten Verein in Schockstarre. Und auch auf dem Transfermarkt läuft‘s so gar nicht rund – mal wieder.

München – In der Haut von Max Eberl und Christoph Freund möchte man aktuell nicht stecken!

Nicht das erste Mal wundert man sich am Campus über den Umgang mit den Top-Talenten an der Säbener Straße. Bei der Klub-WM in den USA gelang es Trainer Vincent Kompany nicht, den teils hoch veranlagten Youngstern adäquate Einsatzzeiten zu gewähren.

Adam Aznou durfte lediglich acht Minuten (!) gegen Auckland City FC ran und saß ansonsten nur auf der Bank. Gleichzeitig fehlt mit Alphonso Davies der Stamm-Linksverteidiger noch mindestens bis November wegen seines Kreuzbandrisses.

Eine Perspektive für den Youngster, der zuletzt bei Real Valladolid in LaLiga regelmäßig zum Einsatz kam, wird so nicht geschaffen. Dementsprechend frustriert soll Aznou sein.

Plan des FC Bayern mit Lennart Karl wirft Fragen auf

Auch der Plan mit Lennart Karl, der immerhin mit seinen 45 Minuten gegen die Neuseeländer zu den Vielspielern unter den FCB-Talenten bei der Klub-WM zählte, überraschte bis zuletzt.

Wie unsere Redaktion weiß, ist Karl zwar fest für den Profikader für die kommende Saison eingeplant – als Backup für Michael Olise auf dem rechten Flügel. Aber ob man dem 17-Jährigen tatsächlich die so wichtige Einsatzzeit geben kann und wird? Kompany zeigte sich bislang nicht als mutiger Talententwickler beim FC Bayern.

Thomas Müller, Leroy Sané und auch Mathys Tel sind definitiv weg. Transfers, die diese Stars ersetzen oder beerben sollen, gestalten sich derzeit schwierig. Florian Wirtz ging lieber zum FC Liverpool, Nico Williams verlängerte bei Athletic Bilbao und bei Nick Woltemade zeichnet sich eher eine Transfer-Saga als eine schnelle Entscheidung ab. Bei Luis Diaz wird‘s nun offenbar heißer.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Absolut Fussball (@absolut.fussball)

Vertrag läuft 2026 aus: Wie geht‘s mit Lennart Karl beim FC Bayern weiter?

Also wäre die Bühne für Karl eigentlich frei, oder? Das Problem ist, dass der FCB-Kader für die kommende Spielzeit bei weitem noch nicht steht. Verpflichtet der FC Bayern in der Offensive noch zwei Top-Stars, dürfte es für Karl schwierig werden, eine Perspektive zu sehen.

Brisant: Karls Vertrag beim FC Bayern läuft kommenden Sommer aus. Sollten die Münchner dem Youngster das Gefühl geben, dass ein Durchbruch an der Säbener Straße nicht zu schaffen ist, dürfte Karl seine Zukunft nicht in München sehen.

Leihe beim FC Bayern? Bislang bringt das nicht den erhofften Erfolg

Der in der jüngsten Vergangenheit gewählte FCB-Weg mit den Leihgeschäften zeigte bislang auch nicht die erhoffte Wirkung. Weder Gabriel Vidovic, noch Arjon Ibrahimović konnten sich nach ihrer Rückkehr durchsetzen. Das letzte Positivbeispiel war David Alaba – und das ist fast 15 Jahre her.

Droht den Bayern ein ähnliches Dilemma wie bei Angelo Stiller, Tel oder aktuell Paul Wanner? Diese galten ebenfalls früh als hochtalentiert, doch dem Rekordmeister gelang oder gelingt es nicht, eine Perspektive für den Durchbruch aufzuzeigen.

Es bleibt zu hoffen, dass im Fall Karl spätestens im September, wenn das Transferfenster geschlossen ist, Klarheit herrscht. Der aktuelle Bayern-Plan mit dem angeblich so hochgeschätzten Top-Talent wirft noch viele Fragen auf … (smk)