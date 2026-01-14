Trainer Peter Burek. – Foto: Zabeli

Plätze gesperrt: Hochdahls Fußballer improvisieren im Training Mitten in der Winterpause verändert sich zudem der Kader des Bezirksliga-Aufsteigers. Ein Hoffnungsträger kommt, zwei Routiniers greifen neu an.

Bereits zwei Tage vor dem offiziellen Auftakt am 1. Februar startet der SC Rhenania Hochdahl in Neuss-Weissenberg in die Rückrunde. Bis dahin sind es kaum noch drei Wochen. „Das ist für alle Klubs ein enges Zeitfenster, was die Vorbereitung angeht. Die aktuelle Situation mit den durch die winterlichen Bedingungen gesperrten Fußballplätzen macht die Sache noch schwieriger“, beschrieb Peter Burek vor wenigen Tagen die Ausgangslage nach dem Wintereinbruch.

Der am Dienstag 49 Jahre jung werdende Chefcoach hatte zu Wochenbeginn wenig Hoffnung, dass der vereinbarte Test am Mittwochabend beim HSV Langenfeld tatsächlich angepfiffen wird. Die Hochdahler mussten demnach, wie andere Vereine auch, in Sachen Trainingsarbeit flexibel sein und improvisieren. „Wir hatten in der vergangenen Woche drei Laufeinheiten und am Sonntagabend ein Training in der Halle. Dazu absolvieren die Jungs zusätzlich weitere Läufe in eigener Regie. Aber das sind Maßnahmen, die eher zur Überbrückung dienen, bevor es hoffentlich ab Mitte der Woche wieder raus auf den Platz geht“, fasste der Übungsleiter zusammen. Während der Pause über Weihnachten und dem Jahreswechsel ergaben sich im Kader des letztjährigen Aufsteigers einige Korrekturen.

Veränderungen in Hochdahls Kader Mohamed El Quitar, in der letzten Saison noch fester Bestandteil des Meisterkaders, in dieser Saison aber ohne jeglichen Einsatz, wechselt zum SC Düsseldorf-West, Othman Allaiti zieht es zum SC Unterbach II und Adrian Naglic in die Kreisliga B zu Hellas Düsseldorf. Fabian Langen und Maximilian Alexy verließen den Verein mit unbekanntem Ziel. Als externer Zugang wird Hamza El Ouamari gemeldet. Der spielerisch starke, gut ausgebildete Youngster lief, und das noch als A‑Junior, in dieser Saison sechs Mal für den in der Zwischenzeit aus der Landesliga zurückgezogenen TVD Velbert auf. „Mit mehr Spielpraxis kann sich Hamza bei uns fußballerisch noch einmal weiterentwickeln“, sagt der Trainer. Gefühlte Zugänge sind Mohamed Barkammich und Feyzullah Demirkol.