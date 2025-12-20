Plätzchenbacken für Senioren

Eine gute Tat zur Weihnachtszeit lieferte die U16 des Anpfiff ins Leben Partnervereins SG Heidelberg-Kirchheim. Die jungen Fußballer trafen sich an einem Nachmittag, um gemeinsam Weihnachtsplätzchen zu backen und diese im Nachgang in der Seniorenresidenz im Heidelberger Mathilde-Vogt-Haus zu verteilen.

Zusammen mit ein paar Eltern griffen die Kirchheimer Kicker zu Butter, Mehl und allem was es benötigt, um leckere Plätzchen zu backen. Ein paar Tage nach dem gemeinsamen Backen brachten die beiden Spieler Leon Lamade und Kapitän Alessio Fontana stellvertretend für die gesamte Mannschaft die Plätzchen in die Seniorenresidenz und übergaben sie den Bewohnerinnen und Bewohnern.

Soziale Projekte wie diese gehören bei den Anpfiff-Partnervereinen dazu und die Kinder haben sich in diesem Zusammenhang dafür entschieden, etwas für die Senioren im Mathilde-Vogt-Haus zu tun.